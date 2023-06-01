بيراميدز يقرر سفر عبد الله السعيد وأسامة جلال إلى ألمانيا

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن ثنائي فريق الكرة، عبد الله السعيد وأسامة جلال، مستمر في برنامجه العلاجي والتأهيلي المكثف خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار الإدارة التنفيذية بسفر اللاعبين إلى ألمانيا للعرض على أهم وأفضل الأطباء هناك.

إصابة عبد الله السعيد وأسامة جلال

ويغيب عبد الله السعيد وأسامة جلال عن بيراميدز بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر، والتي أقيمت خلال شهر أبريل الماضي.

وأوضح المنيري أن إدارة بيراميدز اتخذت قرارها بسفر الثنائي مؤخرا للعرض على طبيب نادي بايرن ميونيخ، وطبيب المنتخب الألماني، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإصابة التي يعاني منها اللاعبان ومدى حاجة أي منهما لتدخل جراحي، أو الاكتفاء بالتدريبات التأهيلية والعلاجية وفق برنامج مخصص لكل منهما.

وأكد أن عبد الله السعيد والذي يعاني من تمزق في أربطة الركبة، تم عرضه على الطبيب الألماني خلال الأسبوع الماضي وأكد عدم حاجته لجراحة، والاكتفاء بحقن موضعي في مكان الإصابة، ومواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي لمدة أسبوعين قادمين، مع نزول الملعب خلال أيام لإجراء تدريبات علاجية.

وأوضح أن أسامة جلال هو الآخر والذي يعاني من مزق في العضلة الضامة، تم حقنه في موضع الإصابة، ويسير وفق برنامج علاجي وتأهيلي خاص، مشيرا إلى أن الإدارة قررت سفر اللاعبين مرة أخرى إلى ألمانيا يوم 4 يونيو الجاري، للعرض مجددا على الطبيب، وبدء المرحلة الثانية من البرنامج العلاجي والتأهيلي.

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ويستعد فريق بيراميدز لمواجهته القادمة أمام فريق فيوتشر في اللقاء المهم والحاسم فى صراع شرس على المركز الثاني بمسابقة الدوري المصري الممتاز بعد خوضه مواجهة الاتحاد السكندري أمس الإثنين.

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر والقناة الناقلة

ويلتقي فريقا بيراميدز وفيوتشر في التاسعة والنصف مساء غد الجمعة باستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الـ30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة بيراميدز وفيوتشر عبر قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري للدوري المصري

بيراميدز والاتحاد السكندري

وخطف فريق بيراميدز فوزا غاليا من أنياب الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة 27، ضمن مباريات الدوري الممتاز.

ترتيب فيوتشر بالدوري

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 54 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 28 مباراة، حيث فاز في 14 لقاء وتعادل في 12 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 31 هدفًا واستقبلت شباكهم 16.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 58 نقطة جمعها من 28 مباراة، فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 43 هدفًا، واستقبلت شباكهم 18

أسامة جلال

طبيب بيراميدز يكشف طبيعة إصابة رمضان صبحي

وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن شعور رمضان صبحي بآلام في العضلة الضامة، خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف على استاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من بطولة الدوري.

أوضح المنيري أن رمضان صبحي شعر بآلام في الضامة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الاتحاد، مشددا على أن اللاعب سيجري فحوصات طبية وأشعة خلال ٤٨ ساعة لتحديد مدى الإصابة التي يعاني منها ومدة العلاج.

عقوبات مباراة فيوتشر وانبي

وأعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، التى يشرف عليها عامر حسين عضو المجلس والمشرف العام على المسابقات، قراراتها بشأن مباراة إنبى وفيوتشر فى دور الـ16 لمسابقة كأس مصر والتي أقيمت أمس الأحد.



وجاءت القرارات كالتالي:

- إيقاف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى بنادى فيوتشر مباراتين، وغرامة 20 ألف جنيه، لما بدر منه تجاه الحكم، والإدلاء بتصريحات بعد المباراة.

-إيقاف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى إنبى 4 مباريات، وغرامة 50 ألف جنيه، للطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم والتحريض على الانسحاب من المباراة.

-توقيع غرامة مالية على ناديي فيوتشر وإنبى قيمتها 25 ألف جنيه، على كل منهما لاعتراض الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين على الحكم بصورة جماعية.

