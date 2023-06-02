تأخير مران المصري البورسعيدي ساعتين بسبب ارتفاع درجة الحرارة

المصري، قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق تأخير مران الفريق الأول اليوم لمدة ساعتين والمقرر إقامته في الساعة السادسة مساء إلى الثامنة مساء، وذلك لارتفاع درجة حرارة الجو.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة نظيره غزل المحلة بالدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، مباراة المصري وغزل المحلة بالجولة الـ 31 يوم الأربعاء المقبل.

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ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على أبناء المحلة، من أجل حصد الثلاث نقاط للوصول إلى المربع الذهبي.

وتأكد غياب أسامة الجزار لاعب خط وسط المصري عن مباراة المحلة المقبلة، المقرر إقامتها في السابع من يونيو المقبل، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري والاتحاد السكندري بالجولة الـ29 والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.

وقرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي صرف مستحقات الجهاز الفني بقيادة ميمي عبد الرازق وجهازه المعاون قبل مواجهة غزل المحلة.

وفي سياق آخر، يدرس كامل أبوعلي رئيس النادي المصري تجديد التعاقد مع نجم الفريق التونسي إلياس الجلاصي خلال الفترة المقبلة، حيث دخل اللاعب دائرة اهتمام الأندية المصرية وأبرزها نادي الزمالك.

كلف كامل أبوعلي لجنة الكرة ببدء تجهيز عقود اللاعبين الذين علي وشك انتهاء فترة تعاقدهم مع النادي المصري للتجديد خلال الفترة المقبلة.

وأكد وكيل إلياس الجلاصي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن اللاعب سعيد بتواجده مع المصري، وفي حالة تركيز شديد خلال هذه الفترة لإنهاء الموسم بشكل جيد.

وأضاف وكيل إلياس الجلاصي أن اللاعب تلقي عدة عروض من أندية مصرية أبرزها نادي الزمالك ولكن إلياس مرتبط بتعاقده مع المصري، ومصيره يقرره مجلس إدارة النادى.

تاريخ مواجهات المصري وغزل المحلة

والتقى المصري والاتحاد السكندري 71 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، وحقق المصري الفوز في 25 مباراة، وتلقى الهزيمة في 19 مباراة، وتعادل الفريقين 27 مباراة.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز المصري بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء بتاريخ 22 مارس 2006 بالدوري الممتاز.

وحسم التعادل بين المصري وغزل المحلة الفوز في آخر مباراة جمعت بينهما بهدف لكل من للفريقين يوم 20 يناير 2023 من مسابقات الدوري المصري الممتاز على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب.

موعد مباراة المصري وغزل المحلة

وتنطلق مباراة المصري ضد غزل المحلة في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ31 لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة المصري ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد غزل المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

القيمة التسويقية للمصري وغزل المحلة

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي المصري 7.58 مليون يورو بينما القيمة التسويقية لفريق غزل المحلة 5.58 مليون يورو.

ويعتبر الجزائري عبد الرحيم دغموم أغلى لاعب في قائمة النادي المصري، وتبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو.

أحمد الشيخ هو أغلى لاعب في قائمة غزل المحلة وتبلغ قيمته التسويقية 600 ألف يورو.