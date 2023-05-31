الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

المصري راحة من التدريبات 24 ساعة

الفريق الاول لكرة
الفريق الاول لكرة القدم بالنادي المصري، فيتو

 المصري، قرر ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري على منح لاعبيه راحة لمدة يوم واحد ليستأنف تدريباته الجماعية بعد غد الجمعة استعدادًا لمواجهة نظيره غزل المحلة بالدوري المصري الممتاز.

أدى فريق المصري مرانه الصباحي علي الملعب  الفرعي للنادي بحي الضواحي استعدادا لمواجهة ابناء المحلة يوم الأربعاء المقبل  بالجولة الـ31  على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

شارك الثنائي عبد الرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر نجمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري التدريبات الجماعية للفريق بمران أمس الثلاثاء بعد وصولهما أمس القاهرة من بلادهم بعد حصولهم على راحة لمدة 5 أيام للسفر للاطمئنان على أسرهم.

-إعلانات-

يدرس الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق إقامة مباراة ودية تجريبية للفريق الأول للكرة يوم الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة نظيره غزل المحلة في الجولة الـ31 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

تأكد غياب أسامة الجزار لاعب خط وسط المصري عن مباراة المحلة المقبلة، المقرر إقامتها في السابع من يونيو المقبل، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري والاتحاد السكندري بالجولة الـ29 والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي صرف مستحقات الجهاز الفني بقيادة ميمي عبد الرازق وجهازه المعاون لشهر مايو الجاري قبل مواجهة غزل المحلة.

 

تاريخ مواجهات المصري وغزل المحلة 

والتقى المصري والاتحاد السكندري  71 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، وحقق المصري الفوز في 25 مباراة، وتلقى الهزيمة في 19 مباراة، وتعادل الفريقين 27 مباراة. 

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز المصري بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء   بتاريخ  22 مارس 2006 بالدوري الممتاز. 

وحسم التعادل بين المصري وغزل المحلة الفوز في أخر مباراة جمعت بينهما بهدف لكل من  للفريقين يوم 20 يناير 2023 من مسابقات الدوري  المصري الممتاز على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب.

 

موعد مباراة المصري وغزل المحلة

وتنطلق مباراة المصري ضد غزل المحلة  في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ31 لبطولة الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة المصري ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد غزل المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

القيمة التسويقية للمصري وغزل المحلة 

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي المصري 7.58 مليون يورو بينما القيمة التسويقية لفريق غزل المحلة  5.58 مليون يورو. 

ويعتبر الجزائري عبد الرحيم دغموم أغلى لاعب في قائمة النادي المصري، وتبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو. 

أحمد الشيخ هو أغلى لاعب في قائمة غزل المحلة وتبلغ قيمته التسويقية 600 ألف يورو. 

محاضرة فنية من ميمي عبد الرازق للاعبي المصري

حرص ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق الكرة بالنادي المصري على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي، اليوم الأربعاء، بالملعب الفرعي بحي الضواحي استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدوري المصري الممتاز. 

وخاض اللاعبون تدريبات قوية خلال المران الصباحي في إطار البرنامج البدني المعد من قبل الجهاز الفني من أجل رفع معدل اللياقة البدنية والاستعداد لمواجهة غزل المحلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المصري غزل المحلة الدورى المصرى الممتاز ميمي عبد الرازق إسلام الجزار

مواد متعلقة

محاضرة فنية من ميمي عبد الرازق للاعبي المصري

المصري يخوض مرانه الصباحي استعدادا لغزل المحلة بالدوري المصري الممتاز (صور)

ميداليات وهدايا ودورة ودية في مران المصري لتحفيز اللاعبين (صور)

المصري، ميمي عبد الرازق يدرس إقامة مباراة ودية استعدادا لغزل المحلة

تعرف على موعد مباراة المصري وغزل المحلة بالدوري الممتاز

الأكثر قراءة

ظهور أحمد بغدودة لاعب المصارعة لأول مرة بعد أيام من اختفائه (فيديو)

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 بعد اعتمادها رسميا

بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ( صور)

علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لأحمد سعد، بعد ارتدائه قميص "نسائي" وحلق

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1 %

تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 31-5-2023 ببداية التعاملات

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية: المتقاعدون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب

التلسكوبات الحالية عاجزة عن رصدها، صخور فضائية تبقى عالقة ملايين السنين

عرض سيجار عمره 80 عاما للبيع، تعرف على صاحبه

إيلون ماسك يشجع الصين على إرسال رائد فضاء إلى القمر

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق

تراجع سعر اليوان اليوم الأربعاء 31-5-2023 في البنك الأهلي المصري

آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 31-5-2023

سعر الدولار في البنوك الآن بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

لضمان رحلة حج آمنة.. نصائح السعودية للحجاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية