قبل شراء الأضحية، نصائح مهمة من الجزارين لازم تعرفها (فيديو)

«وأنت بتشتري الأضحية لازم تاخد بالك من كام حاجة» سواء من العجول أو الخراف أو حتى الجمال، حتى تضمن الحصول على الأضحية الأفضل وتحصل على كمية من صافي اللحم تعطيك قدرة على التوزيع لأكبر عدد ممكن، فضلًا عن عدم تعرضك لعمليات الغش في الأوزان، ونصائح بالبعد عن شراء الأضاحي عبر الإنترنت.

أضاحي رخيصة الثمن للحجز والبيع عبر الإنترنت

مع انتشار فيروس كورونا في الأعوام السابقة، أصبحت التجارة الإلكترونية لبيع السلع رائجة حتى في الأضاحي، واستمرت هذا العام بانتشار صفحات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي لشراء الأضحية وخاصة الخرفان، وإعلانات مدفوعة الأجر على بعض القنوات التليفزيونية، والترويج لسهولة وبساطة الموضوع «من غير ما توجع دماغك وبدون جهد اشتري أضحيتك» كل ماعليك هو اختيار الأضحية بالسعر المناسب لك والدفع عند الاستلام، وعرضت هذه الصفحات فيديوهات وصورا للأضاحي، لجذب المشترين الراغبين في الحصول على الأضحية.

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أسعار الأضاحي

خرفان بسعر 4000 جنيه للبيع عبر الإنترنت

شملت العروض على صفحات التواصل الاجتماعي شراء خروف بسعر 4000 جنيه، وذلك ينافي تأكيدات شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأن أسعار الأضاحي من الخرفان ارتفعت خلال موسم عيد الأضحى 2023 ليسجل أقل خروف من 7000 جنيه حتى 15 ألف جنيه، فيما عرضت بعض الصفحات الخراف والنعاج البرقي بسعر من 7000 جنيه إلى 8400 جنيه.

عجول تتراوح من 44 ألف جنيه حتى 75 ألف جنيه

أما أسعار العجول البقري والجاموسي على الإنترنت، فمنها عجول أوازن من 300 إلى 500 كيلو، سعر القائم منها بـ 150 جنيهًا، أي تتراوح أسعارها من 45 ألف جنيه حتى 75 ألف جنيه، أما أضاحي العجول الجاموسي فمنها وزن من 400 إلى 600 كيلو، وعجول جاموسي من 400 إلى 450 كيلو عرضت بسعر 110 جنيهات للقائم، أي أنها تتراوح ما بين 44 ألف جنيه إلى 49500 جنيه.

الأضاحي من الخرفان

لماذا تختلف أسعار الأضاحي المعروضة للبيع عبر الإنترنت مقارنة بالجزارين؟

يطرح ذلك عدة أسئلة تبحث عن إجابات منها لماذا تختلف أسعار الأضاحي المعلنة على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بالمعلن من الجزارين وشعبة القصابين؟ وأيضًا هل شراء الأضحية عبر الإنترنت له مخاطر، وما هي النصائح لشراء أضحية العيد، وأيضًا ما هي العلامات على صحة الأضحية وسلامتها وخلوها من الأمراض؟ «فيتو» حاورت أحد خبراء قطاع اللحوم، للإجابة على هذه الأسئلة.

تحذير من شراء الأضحية عبر الإنترنت

بداية أكد هادي جرادة نائب نقيب الجزارين بالقاهرة، على فروق الأسعار بين الأسعار المعلنة عبر الإنترنت والجزارين، قائلًا:« هناك فرق في الأسعار المعلنة على صفحات التواصل الاجتماعي وبين الجزارين، لكن هذا الفرق له أسباب كبيرة، وأحذر المواطنين من شراء الأضحية عبر الإنترنت، فاللحم الصاحي به لعب كثير، ولا يستطيع الزبون العادي اكتشاف أساليب الغش في الأضحية».

فارق السعر في الأضحية يكلف المواطنين الكثير

وأوضح أنه على المواطنين شراء الأضحية من مكان موثوق، وألا يفرحوا بفروق الأسعار أو السعر الأقل، ففارق السعر هذا سيكلف المواطن الكثير، إذ إن هناك معايير كثيرة للأضحية، والمواطنون ليسوا على علم بها، ونحن الجزارين بحكم عملنا نعرفها، فالعروض المقدمة عبر الإنترنت تهتم بإبراز شكل الأضحية وتحديد الوزن، الذي يبهر المواطن، ويجذبه للشراء.

معيار اختيار الأضحية

وأضاف ليس كل أضحية كبيرة الشكل مناسبة، وليس الوزن هو المقياس أو المعيار، فالمعيار هو كمية «التصافي» التي سيحصل عليها المواطن من الأضحية، وتعني كمية اللحم الصافي، ونقول كجزارين أن «هذه الأضحية أعطت تصافي كام؟» وحسابه بالوزن، فهناك عجول كبيرة الوزن لكن كمية التصافي قليلة وهنا تكون خسارة كبيرة للمواطن، الذي بدلًا من الحصول على أعلى كمية من اللحوم، كان الوزن الأكبر في العظم والدهون.

أساليب الغش في الأضحية كثيرة ومبتكرة

وأشار إلى أن «الغش في اللحم الصاحي كتير»، وأن هناك أساليب غش مبتكرة في بيع الأضحية، إذ يستطيع البائع أن يوهم المشتري بأن الخروف أو العجل أكبر وزنًا مما يبدو عليه، أو حتى أن يخفي عنه بعض العيوب غير الظاهرة حتى يتم البيع، ويكتشفها المشتري فيما بعد.

الماء والملح حيلة قديمة للغش في الأضحية

وأشار «جرادة» إلى أن أساليب الغش في الأضحية كثيرة، ولم تعد تقتصر على الحيلة القديمة المستخدم فيها الملح، إما بخلط الملح في العلف أو تقديم مياه بالملح للحيوان، وقبل أن يقدم للمشتري يوضع أمامه برميل من المياه فيشربه كاملًا، ويعطي وزنًا أكبر على الميزان، وتكون خسارة للمشتري بأنه تعرض للغش في وزن الحيوان.

ضرورة فحص ومراقبة المشتري للحيوان قبل الشراء

وأضاف أن البائع الذي يحاول «الغش في الأضحية»، لا يعطي فرصة للمشتري للفحص التام للحيوان خاصة لو كان مريضًا، فالمشتري لن يقوم بالنظر والتأكد من أن الحيوان لا يعاني من وجود إفرازات أكثر من اللازم تنزل من الأنف، وحتى فضلاته قد تحدد إذ كان مريضًا أم لا، وعليه يجب على المشتري ضرورة فحص الحيوان جيدًا، وألا يعطي فرصة للبائع بضرب الحيوان أو إفزاعه ليبدو أكثر نشاطًا، فضلًا عن أنه يجب أن يراقب الحيوان فترة قبل الشراء، وألا يستهين بأي علامة أو أي شيء يثير شكوكه في الحيوان.

غش الميزان الأكثر انتشارًا

وأوضح «جرادة» أن من أساليب الغش الأكثر انتشارًا «اللعب في الميزان» وهي بإحداث خلل في الميزان فيظهر الحيوان أكبر وزنًا، مما عليه، أو حتى أن يقوم البائع برفع رأس الحيوان أكثر من اللازم وإجباره بأن يقف على قدميه الخلفيتين ليظهر أكير وزنًا، مشيرًا إلى أن المشتري ليس لديه الخبرة الكافية للتفرقة بين معرفة الوزن الأصلي للحيوان، والعلامات التي تؤكد أن الحيوان سليم، وأنه بالفعل هذا وزنه، إذ إن الجزارين لا يحتاجون إلى الميزان لتقدير وزن الحيوان، بالخبرة وبالنظرة نستطيع تحديد الوزن التقريبي للحيوان.

شراء الأضحية من الأماكن الموثوق بها

ونصح نائب نقيب الجزارين بالقاهرة، المواطنين بضرورة شراء الأضحية من مكان موثوق أو من جزار يعرفونه، وألا يضع المواطن نفسه عرضة لأساليب الغش، بعدم الشراء من المناطق المجهولة المصدر أو عبر الإنترنت، قائلًا: «لماذا على المواطنين المغامرة بأموالهم في شراء الأضحية، فالأفضل أن يشتريها من مكان موثوق، وهناك معايير كثيرة للأضحية والمواطنون ليسوا على علم بها، ونحن الجزارون بحكم عملنا نعرفها، فالعروض المقدمة عبر الإنترنت تهتم بإبراز شكل الأضحية وتحديد الوزن، الذي يبهر بها المواطن، ويجتذبه للشراء، لكن الأهم لنا كجزارين صافي اللحم الذي ستعطيه الأضحية».

علامات تؤكد سلامة الأضحية

علامات تؤكد سلامة الأضحية وخلوها من الأمراض

وباختصار فإن هناك علامات تؤكد سلامة الأضحية وخلوها من الأمراض، التي يجب ألا يتغاضى عنها المشتري منها:

1- ضرورة التأكد أن الحيوان يقف بشكل طبيعي وحركته نشيطة

2- التأكد من عدم وجود زيادة في إفرازات الأنف أو الفم

3- خلو جلد الحيوان من الجروح أو البثور والحشرات الخارجية.

4- سلامة العين من الإلتهابات وألا يوجد بها اصفرار أو احمرار وأن تكون براقة لامعة

5- التأكد من فضلات الحيوان بعدم وجود علامات للإسهال.

6- عدم وجود تورمات أو بثور في فك الحيوان.

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