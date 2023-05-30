منافذ جديدة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بالمنيا
تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة افتتاح عدد من منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدى بأسعار مناسبة للمواطنين وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.
من جانبه قال أحمد خلف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، إنه تم افتتاح 4 منافذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية، حيث تم افتتاح منفذين بقرية الشيخ مسعود، ومنفذ بقرية القايات، ومنفذ بقرية برمشا، وجارى فتح عدد من المنافذ بالوحدات القروية، مشيرًا إلي أن اللحوم يتم ذبحها في المجزر تحت إشراف الطب البيطري والإدارة الصحية وتباع بأسعار مخفضة.
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