أضحية أونلاين، تحذيرات من الغش ونصائح مهمة قبل شراء أضاحي العيد

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات ترويجية لشراء الأضحية وخاصة الخرفان عن طريق الإنترنت، إلى جانب إعلانات مدفوعة الأجر على بعض القنوات التليفزيونية، بأن يتم اختيار الأضحية وتحديد السعر، والدفع عند الإستلام، وعرضت هذه الصفحات فيديوهات وصور للأضاحي، لجذب المشترين الراغبين في الحصول على الأضحية.

أضاحي رخيصة الثمن للحجز والبيع عبر الإنترنت

الأسعار المرفقة للأضاحي تعتبر رخيصة الثمن مقارنة بما هو معلن من قبل الجزارين، إذ هناك عروض لشراء خروف بسعر 4000 جنيه، على الرغم من تأكيدات شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأضاحي من الخرفان ارتفعت ليسجل أقل خروف من 7000 جنيه حتى 15 ألف جنيه، وبعض الصفحات عرضت الخراف والنعاج البرقي بسعر من 7000 جنيه إلى 8400 جنيه.

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أسعار الأضاحي، فيتو

عجول تتراوح من 44 ألف جنيه حتى 75 ألف جنيه

الأمر لم يكن بعيدًا أيضًا عن العجول إذ عرضت بعض الصفحات صور وفيديوهات لكميات من العجول، منها عجول أوازن من 300 إلى 500 كيلو، وأن سعر القائم منها بـ 150 جنيهًا، أي تتراوح أسعارها من 45 ألف جنيه حتى 75 ألف جنيه، وأسعار أضاحي جاموس وزن من 400 إلى 600 كيلو، وعجول جاموسي من 400 إلى 450 كيلو بسعر 110 جنيهات للقائم، أي أنها تتراوح ما بين 44 ألف جنيه إلى 49500 جنيه.

لماذا تختلف أسعار الأضاحي المعروضة للبيع عبر الإنترنت مقارنة بالجزارين؟

ومع كثرة هذه الإعلانات سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو شاشات التليفزيون والفضائيات، يبقى سؤال يحتاج إلى إجابة، لماذا تختلف أسعار الأضاحي المعلنة على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بالمعلن من الجزارين وشعبة القصابين؟

تحذير من شراء الأضحية عبر الإنترنت

يجب عن هذا السؤال، هادي جرادة نائب نقيب الجزارين بالقاهرة، قائلًا:« نعم هناك فرق في الأسعار المعلنة على صفحات التواصل الاجتماعي وبين الجزارين، لكن هذا الفرق له أسباب كبيرة، وأحذر المواطنين من شراء الأضحية عبر الإنترنت، فاللحم الصاحي به لعب كتير، ولا يستطيع الزبون العادي اكتشاف أساليب الغش في الأضحية».

الأضحية، فيتو

فارق السعر في الأضحية يكلف المواطنين الكثير

وأوضح نائب نقيب الجزارين لـ «فيتو» أن على المواطنين شراء الأضحية من مكان موثوق، وألا يفرحوا بفروق الأسعار أو السعر الأقل، ففارق السعر هذا سيكلف المواطن الكثير، إذ أن هناك معايير كثيرة للأضحية والمواطنون ليسوا على علم بها، ونحن الجزارون بحكم عملنا نعرفها، فالعروض المقدمة عبر الإنترنت تهتم بإبراز شكل الأضحية وتحديد الوزن، الذي يبهر بها المواطن، ويجتذبه للشراء.

معيار اختيار الأضحية

وأضاف ليس كل أضحية كبيرة الشكل مناسبة، وليس الوزن هو المقياس أو المعيار، فالمعيار هو كمية «التصافي» التي سيحصل عليها المواطن من الأضحية، وتعني كمية اللحم الصافي، ونقول كجزارين أن «هذا الأضحية أعطت تصافي كام؟» وحسابه بالوزن، فهناك عجول كبيرة الوزن لكن كمية التصافي قليلة وهنا تكون خسارة كبيرة للمواطن، الذي بدلًا من الحصول على أعلى كمية من اللحوم، كان الوزن الأكبر في العظم والدهون.

أضحية العيد، فيتو

الجزار يختار أفضل الأضاحي لزبائنه للحفاظ على سمعته

وأكد نائب نقيب الجزارين بالقاهرة، أهمية أن يشتري المواطنون الأضحية من مكان موثوق ومن جزار يعرفه، والبعد كل البعد عن الشراء من المناطق المجهولة المصدر أو عبر الإنترنت، لأن الجزارين يخشون على سمعتهم، وبالتالي يقدمون المنتج الذي به يحافظون على سمعتهم وزبونهم للأعوام المقبلة، وإذ اشتكى منه أي مواطن فإن ذلك يؤثر على عمله، وعليه يختار أفضل الأضاحي لزبائنه ومن أماكن موثوقة يعرف سمعتها في طريق العلف، ووفقًا لمعايير اختيار الأضحية التي تعطي أكبر قدر من التصافي، ثم يقوم باختيار الأضحية لزبائنه وفقًا للمبلغ أو الوزن الذي يحدده المواطن.