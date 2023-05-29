التيبس الرمي، دليلك الكامل في التعامل مع لحوم الأضاحي بعد ذبحها

أوضحت الدكتورة سماح نوح طبيبة بيطرية ورئيس قسم الإرشاد البيطري بالمنوفية أنه يجب اتباع مجموعة من التعليمات عند تخزين لحوم الأضحية وذلك بعد ذبح الأضحية وتوزيع لحمها.

وحذرت رئيس قسم الإرشاد البيطري بالمنوفية من تخزين اللحم مباشرة في الفريزر أو الديب فريزر، مشيرة إلى أنه من الخطأ تكييس اللحمة بعد ذبحها مباشرة قبل أن تبرد علي الأقل لمدة 5 ساعات تحت مراوح أو تكييف في مكان نظيف بعيدا عن الشمس والحرارة.

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عملية التيبس الرمي

وأوضحت نوح أن بعد الذبح يحدث للحوم ظاهرة التيبس الرمي وهو أول تغيير يحدث للحم بعد ذبح الحيوان وتكون عبارة عن مجموعه تفاعلات إرادية تحدث للحمة وتبدأ بانقباض للحم واستنفاذ لكل إنزيمات الأكسدة ويتكون حمض اللاكتيك الذي ينتج من تكسير الجليكوجين.

وأضافت أن عملية التيبس الرمي هي عملية مهمة جدا لأنها تكون حمض اللاكتيك الذي يلعب دورا مهما في حفظ اللحوم لمدة أطول وأيضا يحافظ على طزاجة اللحمة طوال فترة التخزين.



وأوضحت الطبيبة البيطرية أن عملية التيبس الرمي تجعل اللحم أطرى وأكثر استساغة عن طريق تحويل لكل الانسجة الخشنة والصعبة الهضم لانسجة أطرى.



وتابعت: إذا أردت تحويل اللحم إلى منتجات أخري تحتاج إلى نسب ملح عالية، فحمض اللاكتيك الذي نتج من التيبس الرمي يساعد اكثر في اختراق الملح لنسيج اللحمة.

عوامل تؤثر على عملية التيبس الرمي

وأشارت الدكتورة سماح نوح إلى أنه إذا تم ذبح الحيوان وهو مجهد او قادم من سفر فهذا من العوامل التي تؤثر جدا علي عمليه التيبس الرمي لأنه يؤدي إلى تيبس رمي ضعيف لذا من المهم جدا الحيوان الذي سيتم ذبحه أن نقلل عليه الإجهاد والتعب قبل الذبح بحوالي ١٢ ساعة وبدون أكل لكن فقط يمكن شربه للميه لأنها لا تؤثر على جودة اللحم.



مميزات عملية التيبس الرمي

وأوضحت أن أهم مميزات عملية التيبس الرمي أنها تمنع نمو الميكروبات نتيجه للوسط الحامضي، لذا مهم جدا عدم طبخ لحم الحيوان بعد ذبحه مباشرة لأن لحمته ستكون غير مستساغه لأنها لم تدخل بعد في مرحله التيبس الرمي.

خطوات إتمام عملية التيبس الرمي

وأشارت رئيس قسم الارشاد البيطري بالمنوفية إلى أنه بعد ذبح اللحم ينبغي عدم تجميدها أو طبخها إلا بعد مرور خمس ساعات علي الاقل، وأن نترك اللحم بعد الذبح في مكان جيد التهوية ونظيف ونحاول شطف الذبيحة ثم نقطعها ونفرشها علي مكان نظيف بحيث تبرد وتجف من اي مياه او دم، لضمان اتمام عملية التيبس بشكل صحيح، وبعد ذلك نضعها في أكياس نظيفة ونرصها في الفريزر مع ترك فراغات بين الاكياس.