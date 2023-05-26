جزار: أسعار اللحوم ارتفعت 150 % مقارنة بموسم العيد الماضي

ارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق، مقارنة بموسم عيد الأضحى العام الماضي، لأسباب مختلفة على رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق، إضافة إلى قلة المعروض من اللحوم في الأسواق، وذلك وفقًا لما أكدته مصادر في شعبة القصابين.

3 أسباب رئيسية لارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق

قال سعيد زغلول، جزار وصاحب محل جزارة بمنطقة الكيت كات، إن هناك 3 أسباب رئيسية لارتفاع أسعار اللحوم في موسم عيد الأضحى، الدولار والحكومة ووسائل الإعلام.

أسباب اختلاف ارتفاع أسعار اللحوم في مصر

وأشار إلى الدولار أحد الأسباب لأنه المتحكم في سعر الأعلاف، والحكومة ممثلة في وزارة الزراعة لفشلها في إدارة تنمية الثروة الحيوانية منذ سنوات، والإعلام لأنهم ينشرون أسعار ارتفاعات اللحوم يوميًا، وهذه الأسعار لا تكون عامة بل حسب المنطقة، وفي المناطق الشعبية تباع اللحوم بأسعار تلائم السكان، لكن في المناطق الراقية تكون الأسعار أغلى بكثير، ومع إعلان أسعار مرتفعة فإن الجميع يبيع على هذا السعر، وخاصة مربي الثروة الحيوانية الذين يعتقدون مع سماع أسعار اللحوم في الإعلام أن التجار يحققون أرباحًا كبيرة، وعليه يحدد الأسعار وفقًا للمعلن في وسائل الإعلام.

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ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 150 % مقارنة بموسم العيد الماضي

وأشار سعيد زغلول إلى أن أسعار اللحوم ستواصل ارتفاعاتها الجنونية حتى عيد الأضحى، إذ ارتفعت بنسبة لا تقل عن 150% مقارنة بموسم العام الماضي، مشيرًا إلى أن الحل لإنقاذ موسم عيد الأضحى في ترشيد الاستهلاك والاستيراد، إذ لا تستطيع الدولة التربية والتثمين في شهر، فالعجول تحتاج إلى 18 شهرًا في الدورة الإنتاجية، وعليه فإن الحل العاجل والمؤقت هو الاستيراد من الخارج، وعلى المواطنين ترشيد الاستهلاك بالشراء على قدر الاحتياجات.

أسعار اللحوم كندوز كبير في الأسواق

ووفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر لحم كندوز كبير نحو 264 جنيهًا في الأسواق، وتراوح سعر الكيلو بين 180 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و300 جنيه كأعلى سعر للكيلو.

أسعار اللحوم الكندوز الوسط والصغير في الأسواق

أما لحم كندوز وسط فبلغ متوسط سعره نحو 299.7 جنيه في الأسواق، ليبلغ أدنى سعر للكيلو كندوز وسط نحو 190 جنيها في الأسواق مقابل 350 جنيهًا لأعلى سعر للحم الكندوز في أسواق المحافظات.

وعن سعر اللحم الكندوز صغير فبلغ متوسط سعره نحو 314.5 جنيه، وسجل أدنى سعر له في الأسواق نحو 260 جنيهًا في الأسواق مقابل 380 جنيهًا أعلى سعر لكيلو اللحم في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

يشار إلى أن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أكد أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة تصل لـ 225 جنيها، وأن هذه اللحوم من إنتاج مزارع وزارة الزراعة، أن سعر كيلو اللحمة القائم بـ140 جنيهًا، منتقدًا وصول سعر اللحوم عند الجزارين إلى 400 جنيه، قائلًا أن وصول أسعار اللحوم عند الجزارين لسعر 400 جنيه أمر بمبالغ فيه».