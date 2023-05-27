بالأرقام، ارتفاع أسعار الأضاحي من الخرفان والماعز

ارتفعت أسعار الأضاحي لموسم عيد الأضحى لعام 2023، من الخرفان والماعز بنحو 100% على الأقل مقارنة بالعام الماضي، وعلل المربون ارتفاع أسعار الأضاحي بزيادة الأعلاف.

شعبة القصابين تؤكد ارتفاع أسعار الخرفان إلى 15 ألف جنيه

وأكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار أضاحي عيد الأضحى لعام 2023 من الخرفان والجديان والماعز، بنسب تتخطى الـ 100%، مشيرًا إلى أن هناك أوزان وأنواع من الخرفان تتراوح أسعارها ما بين 7 آلاف جنيه و15 ألف جنيه لأعلى سعر للخروف، لكن هذه الأوزان لا تتوافر بكثرة وعددها محدود.

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وأوضح رئيس شعبة القصابين لـ «فيتو» أن أسعار الأضاحي ارتفعت متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف، التي تستورد من الخارج وعليه ارتفعت مع أسعار صرف الدولار، مع قلة المعروض من الأضاحي مع اقتراب الموسم.

أسعار الخروف والماعز في عيد الأضحى 2023

«فيتو» ترصد في السطور التالية أسعار أضاحي عيد الأضحى 2023 من الخرفان والجديان في الأسواق، وتشمل سعر القائم وأسعار الذبيحة:

بلغ سعر الخروف حسب الوزن والنوع من 4000 إلى 7000 جنيه

سجل سعر الماعز في موسم عيد الأضحى 2023 نحو 5000 جنيه.

وتراوحت سعر النعجة من 3000 إلى 5000 جنيه.

أسعار القائم من الخرفان في موسم عيد الأضحى

بلغ سعر الكيلو قائم من الخراف البرقي نحو 120 إلى 175 جنيهًا.

وتراوح سعر القائم من الجديان البلدي من 165 إلى 170 جنيهًا

بلغ سعر الكيلو قائم من الخراف الأسواني من 120 إلى 135 جنيها.

وتراوح سعر الكيلو قائم من الخراف الفلاحي من 110 إلى 130 جنيهًا.

وسجل الكيلو قائم من الخراف الصعيدي سعر من 120 إلى 130 جنيها.

وزارة الأوقاف تعلن أسعار صكوك الأضاحي 2023

أعلنت وزارة الأوقاف أن سعر الصك المستورد 5 آلاف جنيه، وسعر الصك البلدي بـ 8 آلاف جنيه خلال موسم عيد الأضحى 2023، وذلك مقارنة وأعلنت بأسعار صكوك الأضاحي 2022، إذ أعلنت الأوقاف وقتها أن سعر صك اللحوم المستوردة نحو 2200 جنيه، أما سعر صك اللحوم البلدية وهو الأعلى سعرًا، وبلغت قيمته نحو 3800 جنيه في عام 2022، معلنة طباعة 10 آلاف صك لهذا النوع من الصكوك.

فروق الأسعار بين أضاحي عام 2023 والأعوام السابقة

أسعار الأضاحي 2022 وفقًا لما أعلنت وزارة الزراعة، بلغ سعر الكيلو القائم للخراف نحو 77 جنيهًا، أما وزارة التموين فأعلنت خلال موسم عام 2022 أن سعر الكيلو القائم للخراف يباع بـ 90 جنيها.

وفي موسم عيد الأضحى لعام 2021، تراوح سعر كيلو الضأن «قائم» ما بين 79 و85 جنيهًا، وسعر الماعز القائم يبدأ من 1400 جنيه حتى 4500 جنيه، أما سعر الخروف القائم فيتراوح ما بين 3000 جنيه و5500 جنيه، وتختلف الأسعار على حسب وزن الخروف.

موعد عيد الأضحى لعام 2023

ويحل عيد الأضحى عام 2023 ميلادية و1444 هجرية في أواخر شهر يونيو المقبل، وحسب الرؤية الشرعية للهلال.