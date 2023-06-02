الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

تعرف على جواز إخراج الأموال بدلا من الأضحية وحكم الشرع في صكوك الأضاحي

أحكام الأضحية، فيتو
أحكام الأضحية، فيتو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، إن الأئمة اتفقوا على أن الأضحية مشروعة بأصل الشرع، ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: هي واجبة على كل حر مسلم مقيم مالك لنصاب من أي الأموال كان.

 

حكم الأضحية في الشرع

لافتا إلى أن مالك قال: هي مسنونة غير مفروضة، وهي على كل من قدر عليها من المسلمين من أهل الأمصار والقرى والمسافرين إلا الحاج الذي بمنى فإنهم لا أضحية عليهم.


وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"،: "وقال الشافعي وأحمد: هي مستحبة، إلا أن أحمد قال: ولا يستحب تركها مع القدرة عليها، واتفقوا على أنه لا تلزمه أضحية عن ولده الصغير، وإن كان موسرا، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يلزمه عن كل واحد منهم شاة، واتفق الموجبان لها، وهما أبو حنيفة ومالك، على أن من لم يجد الأضحية ولا قدر على قيمتها لم تجب عليه.

Advertisements

هل يجوز إخراج الأموال بدلا من الأضحية

واستكمل الجندي: "لا يجوز إخراج أموال بدلا من الأضحية، لأنها فى الأصل شعيرة لابد من تنفيذها وهى الذبح، اللى يقولك خرجها فلوس ده غلطان، أما الصك فهو الوكالة، لأن الوكيل اللى هي وزارة الأوقاف بيقوم بالذبح بالنيابة عنك، وعندها مجازر معتمدة وأطباء بيطريين ومراكز توزيع، وهذا الأفضل بدل ما الدماء تملأ الشوارع فى مظهر صعب".

 

حكم الشرع في صكوك الأضاحي 

وفيسياق متصل رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على سؤال عن حكم صكوك الأضاحي، موضحًا ن صكَّ الأضحية هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه، وأما التوزيع فبحسب ما يُتَّفَقُ عليه بين المؤسسة والمضحِّي، كما أن الصَّكَّ نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.

وشدَّد مفتي الجمهورية على أنَّ الصكوك هي آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا، ولا حرج في توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة في شكل صكوك، فالذي ينظر في واقعنا الحاضر يلحظ أن المجتمع فيه بعض المناطق كالقرى التي يعرف فيها الناس بعضهم البعض، لكن في المدن الكبرى لا توجد أماكن مهيأة لذبح الأضحية، فضلًا عن أن المضحي يريد أن يشترك معه الناس في تناول لحم هذه الأضحية، فمن المستحق في ظل عدم توافر البيانات؟

txt

هل يجوز إخراج المال عوضا عن الأضحية بعد ارتفاع أسعارها؟.. مفتي الجمهورية يجيب

txt

لو ناوي تضحي.. اعرف شروط المشاركة في الأضحية من أمين الفتوى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الاضحية حكم الأضحية في الشرع هل يجوز إخراج الأموال بدلا من الأضحية إخراج أموال بدلا من الأضحية حكم الشرع في صكوك الأضاحي

مواد متعلقة

هل يجوز إخراج المال عوضا عن الأضحية بعد ارتفاع أسعارها؟.. مفتي الجمهورية يجيب

لو ناوي تضحي.. اعرف شروط المشاركة في الأضحية من أمين الفتوى

موسم عيد الأضحى في خطر.. نقيب الجزارين: أسعار الأضحية فوق قدرة غالبية المواطنين.. ورئيس شعبة القصابين: مفيش عجول.. مربى ماشية: الموسم ليس له وجه من ظهر

دار الإفتاء توضح ما يجزئ في الأضحية من بهيمة الأنعام

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-6-2023 في الإمارات

خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية (صور)

وصول قطار بديل لنقل الركاب في حادث الإسماعيلية

هل يرحل حمدي فتحي عن الأهلي، القصة الكاملة لمفاوضات الوكرة القطري، وكيف تفكر الإدارة الحمراء، وموقف الخطيب

الحكومة تكشف حقيقة تنفيذ خطة شاملة لإزالة مساجد آل البيت

سعر الذهب الآن فى مصر، استقرار المعدن الأصفر في الأسواق

لجنة الحكام الإنجليزية تصدر بيانا بعد الاعتداء على أنتوني تايلور

موسيمانى يفجر مفاجأة جديدة بشأن قرار رحيله عن تدريب الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة في ليبيا بعد انقطاع أكثر من 30 عاما

حيوان انقرض منذ قرن، يظهر في أمريكا (فيديو)

بين أمريكا وتركيا، مواقف وطرائف للدببة

بـ600 ألف دولار فقط.. طرح قميص ملطخ بعرق مايكل جوردان في مزاد

المزيد

خدمات

المزيد

تفاصيل المنحة التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 2-6-2023 في مصر

أسعار النحاس اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

بكام سعر الدينار الكويتي، تراجع سعر بيع الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

زفاف ولي عهد الأردن.. طقوس من تاريخ العرب في البيت الهاشمي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على جواز إخراج الأموال بدلا من الأضحية وحكم الشرع في صكوك الأضاحي

تفسير حلم الخوخ في المنام وعلاقته بتحقيق الأرباح والمكاسب المادية

ما حكم قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية