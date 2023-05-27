نقيب الفلاحين الزراعيين: 80% تراجعًا في التربية الريفية للحيوانات

أكد محمد عبدالستار نقيب الفلاحين الزراعيين، أن موسم عيد الأضحى مهدد بارتفاع أسعار اللحوم، مع انخفاض أعداد الماشية وارتفاع مدخلات الإنتاج، موضحًا أسباب تدهور قطاع الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي في مصر.

أسعار وأوزان العجول البلدي في الأسواق

وأشار نقيب الفلاحيين الزراعيين لـ «فيتو» إلى أن العجول ارتفعت أسعارها حسب الوزن، فهناك عجول بسعر 80 ألف جنيه و100 ألف جنيه، وتصل العجول إلى طن كأكبر وزن، لكن قليلة هذه الأوزان، وبعيدًا عن السلالات المهجنة والمستوردة، فإن العجل البلدي إذ ظل في المزرعة فترة عامين فإنه قد يصل وزنه من 850 كيلو إلى طن، ويعطي العجل بعد عمر 6 شهور وزن يومي قدره من كيلو إلى 1.25 كيلو.

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لماذا تغيرت طبيعة القرى الريفية من الإنتاج والإكتفاء ذاتيًا إلى الاستهلاك؟

وردًأ على سؤال بشأن لماذا تغيرت طبيعة القرى الريفية من الإنتاج والإكتفاء الذاتي من أكل المحاصيل الزراعية التي تزرع، وإنتاج وصناعة الخبز وتربية المواشي وصناعة الأجبان، إلى قرى مستهلكة؟ قال نقيب الفلاحين، إن الوضع تغير كثيرًا مع إصدار البنوك للشهادات الإدخارية ذات العائد الكبير، الذي جذب سكان الريف للاستثمار فيها، والبعد عن «الفلاحة» ومتاعب العناية بالأرض، ببيع أراضيهم، خاصة وأن أسعار الأراضي الزراعية مرتفعة الثمن في بعض المحافظات مثل الشرقية والمنوفية، واستخدموا الأموال في شراء والاستثمار في الشهادات الإدخارية، التي أمنت لهم عائد ربحي كبير يحصلون عليه بعيدًا عن عناء الزراعة.

تربية المواشي تراجعت بنسبة 80% في الريف

وأضاف محمد عبدالستار أن القرى المنتجة تحولت إلى مستهلكة في كل شيء حتى تربية المواشي، إذ تراجعت التربية الريفية بنسبة 80% منذ عام 2015، لكن الأزمة بدأت مع عام 2020 بسب انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشاره، التي أدت إلى انخفاض حاد في أسعار المواشي يقابله ارتفاع حاد في أسعار الأعلاف، مما اضطر مربو الماشية إلى البيع من القطيع من أجل شراء العلف، أي البيع من أساس الإنتاج لشراء الأعلاف، مما أثرعلى أعداد الماشية المنتجة في الريف، فالذي كان لديه 10 رؤوس خسر منهم 7 بسبب فروق الأسعار ومدخلات إنتاج، وبعد مشقة وعناء في التربية على مدار شهور يخرج خاسرًا في نهاية الموسم.

تكلفة تربية الماشية ومقارنتها بأسعار بيع اللحوم

وأكد نقيب الفلاحين الزراعيين، أن ارتفاع أسعار الأعلاف كان السبب الرئيسي في أزمة اللحوم، إذ أن تكلفة التربية تكبد المربين الخسائر رغم ارتفاع أسعار اللحوم إلا أنها لا تغطي التكاليف الحقيقة للتربية.، موضحًا أنه بحسبة بسيطة في تربية الماشية، كيلو اللحم يكلف المربي نحو 200 جنيه يوميًا، لكن على «الطبلية» أي قائم يسعر كيلو لحم العجل بـ 130 جنيهًا، أي يخسر المربي نحو 70 جنيهًا في الكيلو، وأنه لو لديه 5 عجول فإن خسائره تصل لـ 3500 جنيه وهذا مبلغ كبير، إذ أن العجل وزن 500 كيلو مثلًا يكلف المربي 65 ألف جنيه، لكنه في نهاية الدورة الإنتاجية يضطر لبيعه بسعر 50 ألف جنيه.