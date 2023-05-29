أسعار أضاحي العيد بسوق الإثنين في كرداسة (فيديو وصور)

أسعار الأضاحي، شهدت أسعار اللحوم في الفترة الأخيرة ارتفاعات كبيرة حيث تراوحت الأسعار في محال الجزارة المختلفة من 240 إلى 420 جنيها للكيلو مع توقعات بالمزيد من الارتفاعات مع اقتراب عيد الأضحى، مما دفع العديد من المواطنين بالتساؤل عن أسعار المواشي في الفترة القادمة.

وحرصت كاميرا "فيتو" على الذهاب في جولة ميدانية من داخل أسواق الإثنين بمنطقة كرداسة للتعرف على الأسعار المختلفة للمواشي.

أسعار الأضاحي بسوق الإثنين بكرداسة

سجل الجمل ٣٠٠ كيلو ٤٥ ألف جنيه بينما بلغ سعر العجل ٣٠٠ كيلو تقريبا ٤٢ ألف جنيه في حين كان سعر العجول أنية أو المخصصة للتربية ٢٥ ألف جنيه.

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وكان أقل سعر للخروف ١٢٨٠٠ جنيه وأعلى سعر وصل له في سوق الإثنين للمواشي بكرداسة ١٦٧٠٠ جنيه، وبلغ سعر الجدي حوالى ٢٥٠٠ جنيه تقريبًا.

أسعار اللحوم في سوق الإثنين بكرداسة

ورصدت "فيتو" أسعار اللحوم القائم بسوق الاثنين كذلك فسجل كيلو العجول ١٦٠ جنيها وكيلو الماعز ١٤٠ جنيها، والضاني ١٦٠ جنيها للكيلو.

شعبة القصابين تؤكد ارتفاع أسعار الخرفان إلى 15 ألف جنيه

وأكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار أضاحي عيد الأضحى لعام 2023 من الخرفان والجديان والماعز، بنسب تتخطى الـ 100%، مشيرًا إلى أن هناك أوزانا وأنواعا من الخرفان تتراوح أسعارها ما بين 7 آلاف جنيه و15 ألف جنيه لأعلى سعر للخروف، لكن هذه الأوزان لا تتوافر بكثرة وعددها محدود.

وزارة الأوقاف تعلن أسعار صكوك الأضاحي 2023

أعلنت وزارة الأوقاف أن سعر الصك المستورد 5 آلاف جنيه، وسعر الصك البلدي بـ 8 آلاف جنيه خلال موسم عيد الأضحى 2023، وذلك مقارنة وأعلنت بأسعار صكوك الأضاحي 2022، إذ أعلنت الأوقاف وقتها أن سعر صك اللحوم المستوردة نحو 2200 جنيه، أما سعر صك اللحوم البلدية وهو الأعلى سعرًا، وبلغت قيمته نحو 3800 جنيه في عام 2022، معلنة طباعة 10 آلاف صك لهذا النوع من الصكوك.

فروق الأسعار بين أضاحي عام 2023 والأعوام السابقة

أسعار الأضاحي 2022 وفقًا لما أعلنت وزارة الزراعة، بلغ سعر الكيلو القائم للخراف نحو 77 جنيهًا، أما وزارة التموين فأعلنت خلال موسم عام 2022 أن سعر الكيلو القائم للخراف يباع بـ 90 جنيها.

وفي موسم عيد الأضحى لعام 2021، تراوح سعر كيلو الضأن «قائم» ما بين 79 و85 جنيهًا، وسعر الماعز القائم يبدأ من 1400 جنيه حتى 4500 جنيه، أما سعر الخروف القائم فيتراوح ما بين 3000 جنيه و5500 جنيه، وتختلف الأسعار على حسب وزن الخروف.

موعد عيد الأضحى لعام 2023

ويحل عيد الأضحى عام 2023 ميلادية و1444 هجرية في أواخر شهر يونيو المقبل، وحسب الرؤية الشرعية للهلال.