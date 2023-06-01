أخبار الفن: أمير كرارة وياسمين صبري يتصدران بوستر البعبع، ورامز أمير يحتفل بزفافه

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح البوستر الرسمي لفيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم “البعبع”، الذي يشارك في موسم عيد الأضحى.

تحدثت الفنانة منى زكي عن سر استمرار زواجها من الفنان أحمد حلمي، لمدة 21 عامًا، إذ أشارت إلى أن الأخير دائمًا يدعمها ويساندها، واصفةً إياه بـ الهدية التي منحها الله لها.

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فاجأ الفنان أحمد أمين، جمهوره ومحبيه، بإهدائه الفنان طه دسوقي، جائزة أفضل ممثل كوميدي.

تصدرت نور الفلاح موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد إعلان النجم العالمي آل باتشينو أمس انتظاره مولودًا من شابة عربية حامل في شهرها الثامن.

تنظم دار الأوبرا المصرية خلال الفترة المقبلة أولى حفلات المطربة اللبنانية هبة طوجى ويرفقها بالحفل الموسيقار الكبير أسامة الرحبانى..

طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيته الجديدة "هنتقابل" وهى الأغنية الرابعة، من ألبومه الجديد وحققت الأغنية ما يقرب من نصف مليون مشاهدة قبل مرور ٢٤ ساعة على طرحها بقناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

قال الفنان هشام عاشور:"نيللي كريم ممثلة عظيمة وبقالها سنين بتأثر في الناس بتمثيل وفن حقيقي، وهي عادلة جدا".

يحتفل حاليا الفنان رامز أمير بزفافه بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

بعد أن نشر الفنان الكوميدي محمد هنيدي منشورًا عبر حسابه على فيس بوك داعب فيه الفنان كريم محمود عبد العزيز بعد سقوط لافتة الإعلان الخاص به من أعلى كوبري أكتوبر، قام بحذفه.