الجمعة 02 يونيو 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الفن: أمير كرارة وياسمين صبري يتصدران بوستر البعبع، ورامز أمير يحتفل بزفافه

بوستر فيلم البعبع،
بوستر فيلم البعبع، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح البوستر الرسمي لفيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي: 

 

أمير كرارة وياسمين صبري يتصدران البوستر الرسمي لفيلم البعبع

 

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم “البعبع”، الذي يشارك في موسم عيد الأضحى.

 

منى زكي تكشف سر استمرار زواجها من أحمد حلمي لـ 21 سنة

 

تحدثت الفنانة  منى زكي عن سر استمرار زواجها من الفنان أحمد حلمي، لمدة 21 عامًا، إذ أشارت إلى أن الأخير دائمًا يدعمها ويساندها، واصفةً إياه بـ الهدية التي منحها الله لها.

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أحمد أمين يمنح طه الدسوقى جائزة أحسن ممثل كوميدي في رمضان

 

فاجأ الفنان أحمد أمين، جمهوره ومحبيه، بإهدائه الفنان طه دسوقي، جائزة أفضل ممثل كوميدي.

 

نور الفلاح تزلزل تويتر بعد حملها من آل باتشينو، ونشر قائمة بكبار السن ارتبطت بهم

 

تصدرت نور الفلاح موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد إعلان النجم العالمي آل باتشينو  أمس انتظاره مولودًا من شابة عربية حامل في شهرها الثامن.

 

قبل انطلاق أولى حفلاتها بدار الأوبرا المصرية، أجمل أغنيات اللبنانية هبة طوجي( فيديو)

 

 

تنظم دار الأوبرا المصرية خلال الفترة المقبلة أولى حفلات المطربة اللبنانية هبة طوجى ويرفقها بالحفل الموسيقار الكبير أسامة الرحبانى..

 

مسلم يحقق نصف مليون مشاهدة بأغنية "هنتقابل" في 24 ساعة (فيديو)

 

 طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيته الجديدة "هنتقابل" وهى الأغنية الرابعة، من ألبومه الجديد وحققت الأغنية ما يقرب من نصف مليون مشاهدة قبل مرور ٢٤ ساعة على طرحها بقناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

هشام عاشور: نيللي كريم روسية حازمة وهذا رأيها في تمثيلي (فيديو)

 

 

قال الفنان هشام عاشور:"نيللي كريم ممثلة عظيمة وبقالها سنين بتأثر في الناس بتمثيل وفن حقيقي، وهي عادلة جدا".

 

الفنان رامز أمير يحتفل بزفافه

 

يحتفل حاليا الفنان رامز أمير بزفافه بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

 

هنيدي يحذف منشور السخرية من سقوط لوحة إعلان كريم محمود عبد العزيز

 

بعد أن نشر الفنان الكوميدي محمد هنيدي منشورًا عبر حسابه على فيس بوك داعب فيه الفنان كريم محمود عبد العزيز بعد سقوط لافتة الإعلان الخاص به من أعلى كوبري أكتوبر، قام بحذفه.

 

 

 

فيلم البعبع أمير كرارة ياسمين صبرى الفن اخبار الفن

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أمير كرارة وياسمين صبري يتصدران البوستر الرسمي لفيلم البعبع

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