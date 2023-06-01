الخميس 01 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

منى زكي تكشف سر استمرار زواجها من أحمد حلمي لـ 21 سنة

مني زكي،فيتو
مني زكي،فيتو

تحدثت الفنانة  منى زكي عن سر استمرار زواجها من الفنان أحمد حلمي، لمدة 21 عامًا، إذ أشارت إلى أن الأخير دائمًا يدعمها ويساندها، واصفةً إياه بـ الهدية التي منحها الله لها.

 

وردت الفنانة منى زكي على سؤال تلقته، من أحد الجمهور في برنامج Sold Out، مع الإعلامي محمود سعد، جاء حول سر استمرار زواجها من أحمد حلمي، إذ قالت الفنانة ممازحةً: علاقتنا مستمرة لأننا مبنشوفش بعض كتير، لكن الحقيقة أحمد شخص متفهم، هو هدية من ربنا ليا، علمني يعني إيه تسامح، دايمًا بيتفهم ظروف شغلي، وبيشجعني أكون أحسن عشان كده بعشقه.

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فيما أكدت منى زكي أنها تستعد للمشاركة في عمل فني جديد، رفقة زوجها أحمد حلمي، متمنية أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور، إذ قالت: لفينا كتير لكن الحمد لله لقينا ورق حلو، وبقيت متحمسة جدًا ونفسي نشتغل مع بعض.

 

كما أوضحت منى زكي، أنها تستعن بزوجها أحمد حلمي، في الأدوار اللايت كوميدي التي تعرض عليها، حيث أكدت أنها تثق في رأيه واختياراته الفنية في القالب الكوميدي.

 

ذكرت منى زكي كواليس مشاركتها في فيلم من 30 سنة، إذ قالت: فجأة وأنا في البيت قُلت لـ أحمد عايزة للدور ده شعر حلمنتيشي بتاع الناس اللي فاكرين نفسهم شعراء أوي وهما مفيش موهبة خالص، وكلمت أيمن بهجت قمر وقولتله عايزة شعر بعنوان ماعونتش، وابتدى يكتب الشعر ده، ساعات لما بيبقى فيه حاجة لايت بستشير أحمد.

 

مسلسل تحت الوصاية

قدمت النجمة منى زكي مسلسل "تحت الوصاية" بموسم دراما رمضان 2023 وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي - جوهر،  دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

 

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان والذي تجسدها الفنانة منى زكي وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات.

 

وتطرق مسلسل تحت الوصاية لقضية هامة وهي مناقشة قانون الوصاية على الأبناء بعد رحيل الأب، والولاية على المال والوصاية على الأولاد، خاصة أن  أغلب القضايا التي وصلت إلى المحاكم، تثبت أن الأم تعاني من أجل انتزاع حقوق أبنائها من الواصي إذا كان الجد أو العم.

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