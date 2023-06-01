أحمد أمين يمنح طه الدسوقى جائزة أحسن ممثل كوميدي في رمضان

فاجئ الفنان أحمد أمين، جمهوره ومحبيه، بإهداءه الفنان طه دسوقي، جائزة أفضل ممثل كوميدي

في هذا السياق كتب أمين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" انا اشكر المهرجان لأن بعض المهرجانات لما الفنان بيعتذر عن الحضور بيقدمو الجايزة لفنان تاني.. لكن هما طلبو مني بشياكة ان حد يستلم الجايزة بدالي لأن كان عندي ظروف منعتني من الحضور".

وتابع:" وطلبت من طه دسوقي يستلم مكاني.. ولما هو اتنازل عن جايزته للممثل الجميل عمر شريف حسيت اني عايز أشكره بأي طريقة لأنه علمني درس في العطاء.. ولقيت ان جايزتي اللي هي "احسن ممثل كوميدي في رمضان" أليق هدية لأني فعلا شايفه كان احسن ممثل كوميدي في الموسم اللي فات.. ربنا يوفقك يا حبيبي ويزيدك نقاء وموهبة واخلاص..ويا عمر انت فعلا تستحق".

-إعلانات-

شهد حفل مسابقة جوائز المسلسلات إهداء الفنان طه الدسوقى جائزة أفضل ممثل صاعد للطفل عمر شريف بطل مسلسل “تحت الوصاية”.

وفي لفتة إنسانية قام الطفل عمر شريف بالسجود باكيًا، بعدما أهداه الفنان طه دسوقي جائزته التي تسلمها كأفضل ممثل، خلال حفل تكريمهم الذي أقيم في أحد المولات الكبرى بالشيخ زايد عن مسلسل تحت الوصاية.

وكرم الحفل النجمة منى زكي عن مسلسلها الأخير تحت الوصاية والذي يعرض في شهر رمضان الماضي.

مسلسل تحت الوصاية

وقدمت النجمة منى زكي مسلسل "تحت الوصاية" بموسم دراما رمضان 2023 وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي - جوهر، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان والذي تجسدها الفنانة منى زكي وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات.

وبدأت الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل"، الذي يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فانقلبت حياتها رأسًا على عقب، وبدأت في مواجهة المشاكل التي ظهرت أمامها من عائلة زوجها، حتى اضطرت لعمل غير متوقع من جانبهم، حيث انتقلت إلى دمياط، وصنعت لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتخلت عن أنوثتها، وامتهنت "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

وتطرق مسلسل تحت الوصاية لقضية هامة وهي مناقشة قانون الوصاية على الأبناء بعد رحيل الأب، والولاية على المال والوصاية على الأولاد، خاصة وأن أغلب القضايا التي وصلت إلى المحاكم، تثبت أن الأم تعاني من أجل انتزاع حقوق أبنائها من الواصي إذا كان الجد أو العم.