الخميس 01 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

هشام عاشور: نيللي كريم روسية حازمة وهذا رأيها في تمثيلي (فيديو)

الفنان هشام عاشور،
الفنان هشام عاشور، فيتو

هشام عاشور ونيللي كريم، قال الفنان هشام عاشور:"نيللي كريم ممثلة عظيمة وبقالها سنين بتأثر في الناس بتمثيل وفن حقيقي، وهي عادلة جدا".
 

رأي نيللي كريم في تمثيل هشام عاشور

وتابع خلال تصريحات إذاعية بإذاعة "نجوم إف إم":"نيللي كريم شخصية روسية حازمة ومعندهاش مجاملة وكنت سعيد بمشاركتي معاها في مسلسل عملة نادرة، ورأيها فيا خلال العمل اسعدني جدا لإنها بتقوله بعدالة".

تعلم هشام عاشور للهجة الصعيدية

ولفت هشام عاشور:"واحنا بنصور في الأقصر من كتر اجادتي للهجة الصعيدية راجل راح قال للمخرج اني من عندهم من النجع وده بسطني جدا ان الناس حسسوني اني صعيدي، فأنا فعلا اتكلمت صعيدية 3 شهور بسبب دوري في مسلسل عملة نادرة".
 

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نيللي كريم تكشف عن رأيها في تمثيل زوجها هشام عاشور (فيديو)

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في وقت سابق، كشفت الفنانة نيللي كريم، رأيها في تمثيل زوجها الفنان هشام عاشور، في مسلسل عملة نادرة، مشيرة: "لما قالوا لي عن مشاركته في المسلسل قلت ده موضوع ما يخصنيش".

 

حقيقة تدخل نيللي كريم في اختيار الممثلين


وقالت نيللي كريم خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون إي": "أنا عمري في حياتي ما دخلت في اختيار فريق العمل أو زيادة المشاهد، وأنا ما أقدرش أختار بالطريقة دي، طالما أنا في أيد أمينة مع المخرج خلاص ما بتدخلش".

 

توتر نيللي كريم في مشهد زوجها هشام عاشور
 

ولفتت: "جمعني مشهد مع هشام عاشور في مسلسل عملة نادرة، وكنت متوترة جدًّا لأني ما كنتش متعودة وقلقت، وكان أول مرة يجمعنا مشهد تمثيلي في العمل، هو كان هادي جدًّا".

 

رأي نيللي كريم في تمثيل زوجها هشام عاشور


وأكدت: "لما شُفت هشام عاشور في مسلسل عملة نادرة، شُفت إنه عمل شخصيته بشكل كويس جدًّا، وهي فعلًا شخصية صعبة لإن فيه الشخص المتعلم اللي بيتحول مع والده وهو شاطر في اللهجات، وهو كان مديها كوميدية صعيدي طول الوقت وهو دمه خفيف أصلًا".


في تصريحات سابقة، ردت الفنانة نيللي كريم، على الانتقادات التي وجهت لها مؤخرًا بسبب مشاركة زوجها هشام عاشور في مسلسلها الرمضاني "عملة نادرة".

 

حقيقة مجاملة نيللي كريم زوجها

وقالت نيللي كريم خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس": "ما جاملتش جوزي بضمه في المسلسل الجديد، ومش حقيقي الكلام ده".

 

بداية مشوار زوج نيللي كريم التمثيلي

وأضافت: "هشام زوجي ابتدي يمثل قبل ما يجي مصر أصلًا وعنده فريق عمل في أمريكا، واشتغل مع مسلسل الفنانة يسرا قبل ما أعرفه بسنتين".

 

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