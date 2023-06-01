هنيدي يحذف منشور السخرية من سقوط لوحة إعلان كريم محمود عبد العزيز

محمد هنيدي، بعد أن نشر الفنان الكوميدي محمد هنيدي منشورًا عبر حسابه على فيس بوك داعب فيه الفنان كريم محمود عبد العزيز بعد سقوط لافتة الإعلان الخاص به من أعلى كوبري أكتوبر، قام بحذفه.

هنيدي كان نشر عبر صفحته على فيس بوك مداعبا كريم محمود عبد العزيز: "مبروك يا كريم يا حبيبي الإعلان مكسر الدنيا حرفيا".

لكنه تراجع وقام بحذف المنشور وكتب قائلا: للأسف عرفت ان ناس اتصابت في اليافطة دي فحذفت البوست احتراما ليهم عشان مينفعش نهزر فيها دي، وربنا يحميكم يارب".

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سقوط لوحة إعلانات أعلى كوبري أكتوبر

وكانت سقطت اليوم لوحة إعلانات كبيرة على كوبرى أكتوبر، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور بشكل تام أمام جميع السيارات القادمة في الاتجاهين، وتم الدفع بمعدات تابعة للمحافظة لرفع اللوحة الإعلانية من الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات المرورية الناتجة عنها.

وكانت غرفة عمليات إدارة المرور بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر، وتوقفت حركة السيارات على الطريق.

وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتيسير حركة المرور أمام السيارات والعمل على رفع حطام اللوحة الإعلانية من الطريق بمساعدة عمال المحافظة.

تعليمات مهمة من الصحة للمواطنين بخصوص التقلبات الجوية

نصحت وزارة الصحة المواطنين، خلال فترة التقلبات الجوية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى حساسية الصدر لمنع تعرضهم لمضاعفات نتيجة تغيرات الجو ووجود أتربة وأمطار.

وقالت وزارة الصحة إن أهم التعليمات التي يجب اتباعها هي:

١- وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب

٢- استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيـب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية

٣- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف

٤- يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط

٥-ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء إلـى الشعب الهوائية

٦- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأمـاكـن المزدحمـة لتجنب الشعور بالاختناق

٧-شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين