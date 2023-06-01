الخميس 01 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

منى زكي تكشف عن تعرض رشدي الشامي لإصابة في كواليس تحت الوصاية

منى زكي ورشدي الشامي
منى زكي ورشدي الشامي من تحت الوصاية، فيتو

كشفت الفنانة منى زكي عن تعرض الفنان رشدي الشامي لوعكة صحية، في كواليس تصوير مسلسل تحت الوصاية، والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي. 

 

منى زكي 

وقالت منى زكي خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج Sold Out: "ده كان آخر يوم تصوير كنا بنصور المسلسل وأنا تاني يوم مسافرة لبنتي ليلي... ووقعت اتزحلقت زحليقة بسيطة متخيلتش هيحصل كده وإيدي ورمت".

 

وتابعت: "وشايفة أستاذ رشدي الشامي اتخبط في ضلعه وبالمناسبة هو كمان ضلعه مكسور (عم ربيع) من آخر يوم تصوير.. شايفة الأستاذ مش بيقول حاجة ولا حتى موجوع وقررت أنا مش هقول موجوعة وهسكت أنا كمان وهكمل تصوير". 

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مسلسل تحت الوصاية

قدمت النجمة منى زكي مسلسل "تحت الوصاية" بموسم دراما رمضان 2023 وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي - جوهر،  دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

 

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان والذي تجسدها الفنانة منى زكي وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات.

 

وتطرق مسلسل تحت الوصاية لقضية هامة وهي مناقشة قانون الوصاية على الأبناء بعد رحيل الأب، والولاية على المال والوصاية على الأولاد، خاصة أن  أغلب القضايا التي وصلت إلى المحاكم، تثبت أن الأم تعاني من أجل انتزاع حقوق أبنائها من الواصي إذا كان الجد أو العم.

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منى زكي مسلسل تحت الوصاية الفنانة مني زكي محمود سعد رشدي الشامي

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