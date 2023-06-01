الخميس 01 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

قبل إنطلاق أولى حفلاتها بدار الأوبرا المصرية، أجمل أغنيات اللبنانية هبة طوجي( فيديو)

هبة طوجي، فيتو
هبة طوجي، فيتو

تنظم دار الأوبرا المصرية خلال الفترة المقبة أولى حفلات المطربة اللبنانية هبة طوجى ويرفقها بالحفل الموسيقار الكبير أسامة الرحبانى..

إذ تقرر إقامة حفل هبة طوجي الأول فى دار الأوبرا المصرية فى تمام الثامنة والنصف من مساء الجمعة 16 يونيو المقبل يأتي الحفل بمصاحبة سينى سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة والذى يضم 95 فنانا ما بين كورال وعازفى آلات شرقية وغربية... وقبل إنطلاقه تستعرض “فيتو” أجمل أغنيات قدمتها هبة فى مشوارها الفني..

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أغاني هبة طوجي

هبة طوجي هي مغنية وممثلة ومخرجة لبنانية ولدت في 10 ديسمبر عام 1987..  ومن أجمل أغنياتها:
 

أغنية حلم

وتأتي بتوقيع غدي الرحباني وأسامة الرحباني وبغناء هبة طوجي أسامة الرحباني.. تم طرحها فى عام 2014.. وتقول كلماتها:
حلم
متل كأنو الخريف   واقف على الباب 
متل كأنو الرصيف    ناطر الاحباب 
لا تحاكو ولا تودعو      تفارقو وتوجعو 
متل شي مطر فضي         فرق الاصحاب 
قولك انا شفتك او بالحلم حلمتك 
بالعمر العتيق 
اولك انت كذبة او حقيقة صعبة 
يا حبي الغريق 
كل ما قرب بوقع والحيطان بتوسع 
بتضيع الطريق 
كل ما حاول إقرب شو عم شوفك أغرب 
من السر الغميق 
متل كأنو همسة      خلقت من ضباب 
متل كأنو لمسة            او غمرة تياب 
تلامسو  و توانسو          تعانقو وتباوسو 
متل كأنو حلم            تكسرع الغياب 
قولك انا شفتك 
متل كأنو قمر        إنمحا وإنطفا 
متل تمثال الحجر       استحا واختفى 
لا بيحكي ولا بيشتكي  ولون الدمع ليلكي 
ليش الحلم ما بيوعى      إلا بالفغا 

أغنية سلم على مصر

وكذلك أغنية سلّم على مصر فى المركز الثاني من أجمل أغنياتها، من كلمات نادر عبد الله وألحان أسامة الرحباني.. تم طرحها عام 2018.

 

أغاني المطربة هبة طوجي


 وكذلك أغنية “الربيع العربي يا حبيبي ” التي طرحتها عام 2014، وأغنية “وحدي لحالي ” عام 2017، وأغنية “جايي تصلي بفياتك” عام 2018، وأغنية إنت حبيبي عام 2019، وأغنيتي “لحظة يا ريت” عام 2020وأغنية “حبيبى خلص” 2023.


 

 

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أسامة الرحباني الأوبرا الأوبرا المصرية المطربة هبة طوجي هبة طوجي نادر عبد الله

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