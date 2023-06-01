الفنان رامز أمير يحتفل بزفافه

رامز أمير، يحتفل حاليا الفنان رامز أمير بزفافه بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

ورغم العاصفة الترابية الشديدة اليوم والتي كادت تعصف بالترتيب للعرس إلا أن حفل الزفاف أقيم في موعده.

رامز أمير يحتفل بزفافه

وفي وقت سابق تحدث الفنان رامز أمير عن بعض تفاصيل فيلمه الجديد “الجارح” الذي يعود به للجمهور ليجدد نشاطه الفني.

وقال الفنان رامز أمير في تصريح خاص لـ(فيتو):" الفيلم أكشن بشكل أول مرة يتقدم، وطائر العقاب الخاص بي (رهبة) هو بطل الفيلم.

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مسئولية الفنان رامز أمير

وكان الفنان رامز أمير كتب في وقت سابق علي حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك:"اول حاجة وحشتونى جدا وعارف انى مختفى بقالى كتير بس هتعرفوا ليه لما تتفرجوا على الفيديو الناس اللى متابعانى عارفة قد إيه أنا بحب شغلى وإنى دايما بختار لنفسى الطريق الصعب اللى محدش مشى فيه قبل كده، وهى دى متعتى، انى اتعب لأن بالنسبالى التعب هو اللى بيدى طعم للحياة.

وأضاف:" بعد الاكشن اللى عملته اتقالى كلام كبير اوى عليا حملنى المسؤلية، فكان لازم اتعب اكتر واشتغل على نفسى اكتر، المرة دى انا جايلكم بفكرة مجنونة حبتين، فيلم " الجارح "، الفيلم ده اخد منى مجهود وتعب لمدة سنتين، كانت الخطوة الأولى.

وتابع رامز أمير:" والاهم اننا نكتب فيلم محترم مش مجرد شوية اكشن وخلاص، الخطوة التانية انى اطور نفسى فى الاكشن اكتر وادرب الطير اللى هيبقى مفاجأة فى الفيلم ان شاء الله، الطير الجارح ده اسمه العقاب وده من اشرس الكائنات اللى ربنا خلقها وتدريبه صعب وخطر جدا، ابتديت معاه من الصفر عشان اعلمه يقف قدام الكاميرا ويعمل اكشن معايا كمان، يمكن فى ناس تقول عليا مجنون بس الحقيقة انى مجرد واحد بيحب يجتهد ويتعب، ربنا هو اللى ادانى النعمة دى ودى نعمة كبيرة اوى انك تستمتع بالمشوار اللى بتمشيه عشان حلمك. الحمد لله.

و إختتم رامز جلال حديثه قائلا:" انا وعدتكم انى هعمل اللى اقدر عليه عشان اكون قد مسؤلية تشجيعكم ليا ودعمكم، كلمة صعبة اوى لما الناس تقول عليا مستقبل الاكشن فى مصر، الجملة دى دايما كانت قدام عينى، وهى اللى خلتنى اشتغل على مشروع لمدة سنتين، عشان اقدملكم حاجة تليق بيكم وكل اللى بتمناه دلوقتى ان ربنا يقدرنا ونعرف نعمل نقلة فى السينما المصرية.

دعواتكم واستنوا فيلم اكشن اول مرة يتعمل فى الوطن العربى، فيلم " الجارح .

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