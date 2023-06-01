الخميس 01 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

مسلم يحقق نصف مليون مشاهدة بأغنية "هنتقابل" في 24 ساعة (فيديو)

المطرب مسلم، فيتو
المطرب مسلم، فيتو

 طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو أغنيته الجديدة "هنتقابل" وهى الأغنية الرابعة، من ألبومه الجديد وحققت الأغنية ما يقرب من نصف مليون مشاهدة قبل مرور ٢٤ ساعة على طرحها بقناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 

تجربة جديدة

 الأغنية تجربة فنية جديدة، يصف من خلالها قدرته على، وضع حدود فاصلة بينه وبين حبيبه السابق، ومن بينها تجاهله ورفضه لتحيته فى مقابلته، ومعاملته مثل شخص غريب.

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 وتأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "قلب في الدفاتر" وهى درامية حزينة، تعبر عن نهاية قصة حب،كانت مليئة بالغدر والخداع، ثم بعدها أغنية "صعبان عليك" والتى يحكى فيها عن سيطرته على مشاعره، وشفائه من جرحه. أغنية "هنتقابل" كلمات الشاعر أحمد العزب، وألحان تيام على، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، ميكس وماستر نور عباس، وهى من توزيع شركة ديجيتال ساوند. والجدير بالذكر أن أغنية "هنتقابل" هى ثالث عمل لــ مسلم فى أغانيه الخاصة، لايقوم بكتابة كلماته ولا بوضع ألحانه، والأول كان أغنية "ما بهتمش" والتى تعاون فيها مع الشاعر ابراهيم عبد اللطيف وألحان وتوزيع موسيقى حمدى سامح، والثانى أغنية "سابوك فى البيت" والتى تعاون فيها مع الشاعر محمود سليم، والملحن جابر جمال، والموزع الموسيقى إسلام الأزرق.

 

كلمات الأغنية

 

 

 وتقول كلمات "هنتقابل":.. رجوعنا دا إيه.. سلامتك فُوق خلاص منك، أنا محرّص مشيت مَديونلي أنا، بـــ حقوق سايبها ل دنيا بتخلّص هنتقابل وأنا مرتاح وكُلّي برود هتفضل ايدى ف مكانها، سلام مرفوض هتتفاجئ بإنى عملت بينّا حدود وزيك زي أي غريب دا عين العقل اتجاهلك وافرّط فيك مفيش ولا حتى حِجّه يتيمه، تشفع ليك وقلبي مع الغلابة اللي مآمنين بيك دا وَصفك.. مش بَقِّل واعِيب بتاع كدب، وبتاع روايات.. عاتبت كتير ولا محوّق واهو البياع كمان، بالذات يبان يوم.. مهما يتذوق.

 

 

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