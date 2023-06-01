الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية جديدة غدا وسرعة الرياح وصلت 60 كم

حالة الطقس غدا، قال الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز الإنذار المبكر والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إنه من المعتاد تعرض البلاد لمنخفضات خماسينية تتكون في ليبيا، وتتجه بعد ذلك للصحراء الغربية وتعمل علي جلب رياح جنوبية غربية.

طقس فصل الربيع

العاصفة الترابية، وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي بقناة "الحياة": يتبقى 20 يوما علي انتهاء فصل الربيع الذي يتسم بالعواصف الخماسينية والرياح المثيرة للرمال والأتربة والتقلبات الجوية الحادة والسريعة.

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سرعة الرياح الخماسينية

ولفت: قوة الرياح وصلت علي القاهرة إلي 60 كم/ الساعة، وهذا استمر لمدة تقرب من ربع الساعة، وتسببت العاصفة في انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير.



عاصفة ترابية تضرب القاهرة غدا

وأشار إلي أن أكثر المناطق تضررا من العاصفة الترابية هي جنوب سيناء والإسماعيلية ومدن القناة ومدينة السادات والقاهرة الكبرى، مؤكدًا أنه لا يزال هناك فرص لتكون العاصفة الترابية خلال الساعات المقبلة وغدا الجمعة، ولكنها لن تكون بنفس كثافة الثالثة عصر اليوم.

توجيه وزير التنمية المحلية

ووجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة وسقوط الأمطار الذى تتعرض له بعض محافظات الجمهورية وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية وغرفة العمليات بالوزارة .

كما وجه اللواء هشام آمنة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وتلقى وزير التنمية المحلية تقريرًا مساء اليوم من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة جهود المحافظات على مدار اليوم الخميس لموجة عدم الاستقرار في الطقس والرياح الشديدة والأمطار التي تعرضت لها العديد من المحافظات .

كوبرى اكتوبر



وأشار التقرير الذى تلقاه اللواء هشام آمنة إلى تعرض بعض المحافظات لحالة من عدم استقرار الطقس ونشاط لحركة الرياح محملة بالرمال والأتربة ومصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة، وأوضح التقرير إلى سقوط لوحة إعلانية على كوبرى أكتوبر بمحافظة القاهرة بالقرب من منطقة حدائق القبة، وعلى الفور إنتقلت القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة برئاسة نائب المحافظ للمنطقة الشمالية.

كما تبين أن الحادث تسبب في تحطم 3 سيارات ملاكى ودراجة بخارية وتوقف حركة المرور أعلى الكوبرى في الاتجاهين وتم الدفع بسيارات الإسعاف حيث تبين وفاة أحد المواطنين وإصابة 2 أخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأشار التقرير كذلك إلى سقوط بعض الأشجار وأعمدة الإنارة ومنزل خال من السكان في عدد من الأحياء بمحافظة القاهرة ولوحة إعلانية بمنطقة حي غرب بالقاهرة وتم السيطرة على الموقف ولم ينتج عن تلك الحوادث أي إصابات أو خسائر في أرواح المواطنين.

وأضاف تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أن محافظة الجيزة تعرضت لأمطار خفيفة ومتوسطة في العديد من الأحياء والمدن وكذا عواصف ترابية شديدة وانخفاض في مستوى الرؤية وسقوط بعض الأشجار في عدد من شوارع حى الدقى ولم تسفر عن أي خسائر في الأرواح وتم التعامل الفوري مع الموقف من قبل رئيس حي الدقى اللواء أحمد عبدالفتاح بالتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف تقرير الغرفة كذلك إلى سقوط أمطار متوسطة على مدينة مرسى مطروح صابحها رعد كثيف ولم تسفر الأمطار عن تجمعات للمياه وتقوم أجهزة المحافظة بفرض الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي طوارئ وسقوط أمطار وفقًا للخطة التي تم وضعها للتعامل مع الموقف.