لمرضى الربو والحساسية، نصائح لتجنب النوبات الخطيرة في الطقس السيئ

تشهد مصر اليوم موجة من الطقس السيئ حيث يمتلئ الجو بالأتربة والرمال ما يشكل خطورة على مرضى الربو والحساسية وكذلك الأطفال.

وقال الدكتور أيمن السيد سالم، استشاري أمراض الصدر، إن هذا الطقس يشكل خطورة بالغة على الكبار والصغار خاصة مرضى الربو والحساسية الصدرية لذا يجب عليهم الحذر من التعرض لهذا المناخ فمن الأفضل أن يلتزموا المنزل حتى اعتدال المناخ، لافتا إلى أنه في حالة النزول يجب أن يكون الأمر اضطرارًا ويجب أخذ كافة الاحتياطات اللازمة عند النزول.

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نصائح مهمة لمرضى الربو فى الطقس السيء

وأضاف سالم، أنه من الأفضل ارتداء الكمامة عند النزول حرصا على حياة مرضى الحساسية الصدرية والربو، كما يجب عليهم الالتزام بالإجراءات التي أوصى بها طبيبهم من استخدام بخاخ عند الشعور بالاختناق وعدم القدرة على التنفس خاصة في الوقت الذي يتعرض له المريض إلى استنشاق التراب من هذا المناخ المحمل بالعواصف الترابية.

وشدد استشاري الصدر، على ضرورة وجود البخاخ مع المريض دائما اينما ذهب، أما إذا لم يجدي معه البخاخ وفي حالة الشعور بالاختناق الشديد فيجب سرعة التوجه إلى مستشفى بها طوارىء لإتخاذ اللازم أو الذهاب إلى طبيبه المختص.

نصائح مهمة لمرضى الربو، فيتو

مخاطر الشيشة على مريض الربو

وتابع، أن هناك ضرورة ابتعاد مرضى الربو والحساسية على المدخنين أو استنشاق دخان الشيشة او السجائر لان هذا يؤدي ايضا الي تفاقم حالته.

وحساسية الصدر هى أحد الأمراض المناعية التى تؤدى إلى التهابات الجهاز التنفسي، وهو مرض مناعى يصاحبه ارتفاع الأجسام المضادة ويحدث فرط استجابة للمسببات الخارجية.

ويعاني الأطفال وكبار السن المصابين بهذه الحساسية بشكل كبير، حيث إنها تؤدي إلى تهيج الصدر وصعوبة التنفس والسعال المستمر وعدم القدرة على النوم بشكل سليم والصفير أثناء النوم.

أسباب حساسية الصدر

ومن العوامل التى تساعد على الإصابة بحساسية الصدر:-

-نزلات البرد والأنفلونزا المتكررة

-عدم الإهتمام بالأنف وخصوصا مرضى حساسية الأنف التى تؤدى إلى حساسية الصدر.

- تدخين السجائر بشكل مفرط.

- الإصابة ببعض الالتهابات وتحديدًا الناتجة عن نزلات البرد، كالالتهابات الرئوية.

- التعرض لبعض المواد والأجسام التي تسبب الحساسية كالغبار وحبوب اللقاح، والقطط والكلاب والفطريات إضافة إلى بعض أنواع العطور.

- التغيرات المناخية وتقلبات الطقس.

- تناول بعض أنواع الأدوية كالمسكنات.

- الاضطربات النفسية المختلفة كالقلق والتوتر.

أعراض حساسية الصدر

ومن أعراض حساسية الصدر:-

- ضيق التنفس

-صفير الصدر

- السعال

- اضطراب في النوم