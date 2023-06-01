الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

القبض على طفل تحرش بالفتيات في شارع جيهان بالمنصورة

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت مباحث قسم شرطة أول المنصورة القبض على طفل يعمل عامل خردة، ومقيم بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك بسبب تحرشه بالفتيات في شارع جيهان المنصورة.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائيةـ يفيد برصد قسم المساعدات الفنية بالمديرية مقطع فيديو على تطبيق "تويتر" على حساب شخصي، يظهر فيه أحد الأشخاص يقوم بالتعدي على المواطنين بالضرب، مستخدما "سوط" والتحرش بالفتيات بشارع جيهان نطاق قسم اول المنصورة.

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جرى إعداد فريق بحث من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم أحمد مروان شبانة، رئيس المباحث، ومعاونيه، وتوصلت التحريات أن الشخص الذي يظهر فى مقطع الفيديو طفل يدعى" مصطفى.م.م.ر"،14 عاما، عامل خردة ومقيم قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتحري عنه وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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