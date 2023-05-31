نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مسجل هدد عائلة زوجته ببندقية خرطوش في الدقهلية.

حيث تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد محافظة الدقهلية من ضبط مسجل شقي خطر "سرقات" وذلك بعد قيامة بإشهار سلاح ناري"بندقية خرطوش" وتهديد أسرة زوجته لوجود خلافات عائلية نتيجة قيام الزوجة بهجر منزل الزوجية ورفع دعوى قضائية للطلاق منه.



وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة تمي الأمديد، من بعض الأهالي بتمكنهم من ضبط شخص بحوزته سلاح ناري"فرد خرطوش" خلف السنترال وإشهاره وتهديد أحد الأشخاص.

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انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين وجود كلا من "احمد.ا"ح"،55 عاما ترزي، ونجله "محمد"،25 عاما، ترزي ويقيمان بذات العنوان.



وبسؤالهم قررا بقيام زوج نجله الأول ويدعي"إسلام.م.ع"،25 عاما، مقيم قرية أبوصير التابعة للمركز وحاليا مقيم بمدينة السنبلاوين بالتوجه الى منزلهم وأشهر بيده سلاح ناري"بندقية خرطوش"، بقصد تهديدهما نتيجة وجود خلافات عائلية، إلا أنهم تمكنوا بمساعدة الأهالي من ضبطه وبحوزته "بندقية خرطوش" و3 طلقات من ذات العيار ودراجة نارية بدون لوحات معدنية ومبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه.



بسؤال المتهم أكد وجود خلافات عائلية مع زوجته ووالدها نتيجة ترك الزوجة منزل الزوجية وقيامها برفع دعوى قضائية للطلاق منه الا انه توجه إليها للعدول عن قرار طلاقها.

بفحص المتهم تبين أنه مسجل شقي خطر "فئة ب" سرقات وسابق اتهامه في 12 قضية سرقات متنوعة آخرهم القضية رقم 1045/2017 جنح مركز السنبلاوين "سرقة مسكن.



حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.