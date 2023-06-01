ضبط مرتكب واقعة التعدى على المواطنين بالضرب باستخدام سوط والتحرش بالفتيات بالدقهلية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، مرتكب واقعة التعدى على المواطنين بالضرب باستخدام "سوط" والتحرش بالفتيات بالدقهلية.
رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى " تويتر " يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بالتعدى على المواطنين بالضرب مستخدمًا "سوط" والتحرش بالفتيات بمحافظة الدقهلية.
وبالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه ( عامل خردة – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة).
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
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