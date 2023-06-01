الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

القبض على طالب بكلية الطب بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة شرق الدلتا" من ضبط طالب بكلية الطب بالخارج، حال قيامه بالاتجار فى النقد الأجنبي بمنطقة شارع قناة السويس بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية وبحوزتة كميات من العملات النقدية الأجنبية والمصرية وخلال ضبطه تعرض للإصابة بعد قيامه بتحطيم زجاج سيارة الشرطة التي جرى التحفظ عليه بها وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

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كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا للعميد إسلام رمزي، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، يفيد بضبط طالب بكلية الضبط وبحوزتة كميات من العملات النقدية لتجارتة بها خارج مصارفها الشرعية..

 

وتبين ان الطالب يدعى"محمد.م.ط"،عاما، طالب بكلية الطب بالخارج ومقيم قرية دملاش مركز بلقاس وبحوزتة 2400 دولار أمريكي، و1695 جنية مصري، و50 ريال سعودي، و2 هاتف محمول.

 

وخلال قيام القوة الأمنية التابعة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا بضبطه والتحفظ عليه والمضبوطات حوزته قام المتهم بركل الزجاج الأمامي للسيارة مما أدى الى كسر بالزجاج للسيارة التابعة للإدارة، وإصابته بجرح قطعي أسفل الساق اليسرى.

 

جرى نقل المتهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم تحت حراسة الشرطة، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه واقعة الاتجار فى النقد الأجنبي.

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الادارة العامة لمباحث الاموال العامة الاتجار في النقد الأجنبي إتجار فى النقد الأموال العامة اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ثاني المنصورة محافظة الدقهلية مستشفى المنصورة مدير أمن الدقهلية

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