ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الجيزة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظة الجيزة لاستهداف مصحات علاج الإدمان غير المرخصة.



قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان كما تم ضبط (المشرفين على تلك المراكز).

Advertisements

وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – إنتهاء التراخيص– عدم وجود موافقات من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى- غرفة الرعاية مغلقة وغير مفعلة - لا يوجد جهاز للتعقيم- غرف تجميع النفايات غير مطابقة للمواصفات ولا يوجد تخلص آمن من النفايات الخطرة).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ