الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
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محافظات

ضبط وتحرير 70 محضرا ومخالفة تموينية بالإسماعيلية

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين عدد من الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وتقديم منتج آمن للمستهلك.  

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نتائج الحملات 

وأسفرت الحملات عن تحرير 70  محضرًا تموينيًا، منهم 16 محضرًا عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 17 محضرًا بيع بأزيد من السعر، ومحضرًا عدم استخدام لافتة باللغة العربية وأوكازيون، وعدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.   

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تحرير محاضر خبز غير مطابق للمواصفات 

بالاضافة إلى تحرير 7 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 6 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 15 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرين عدم وجود سجل بالمخبز.

 

توجيهات عامة 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والتي تنص على  المتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري. وتوافر السلع الأساسية، وعرضها بأسعار عادلة، وجودة مناسبة لمواطني محافظة الإسماعيلية. 

 

 

و في إطار تنفيذا توجيهات المحافظ بشأن التفاعل الفورى مع شكاوى المواطنين على أرض الواقع، ومتابعة كافة الخدمات الجماهيرية وتنفيذ حملات  الإزالات والتعديات على أملاك الدولة والأراضي  الزراعية، وبخاصة خلال الفترة التي يقوم بها المعتدين باستغلال فترة المواسم والإجازات الرسمية والأعياد للبناء المخالف.   

 

وشدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أية تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين. 

 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص على ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعدي على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.   

 

بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد على تنفيذ أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي. 

 

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد. 


  
حيث تستمر هذه الإجراءات يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا. 

 

كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضي قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.    

 

 

 

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