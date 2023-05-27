قصة سلخانة مدينة بدر.. تعذيب المرضى بمزاعم علاج الإدمان.. ومسجلين خطر ينتحلون صفة أطباء.. ومشروع قانون لمواجهة الظاهرة (صور)

"بنسمع أصوات عالية وصريخ في الفيلا اللى جنبا ودوى على طول.. شغاله مركز لعلاج الإدمان وفجأة جاءت الشرطة وألقت القبض على الموجودين في المكان " واحد من الحكايات عن مراكز علاج الإدمان الوهمية لاستنفاذ جيوب الأهالى المتعاطين والمدمنين.

مدينة بدر كانت شاهده على سلخانة جديدة ترتكب فى حق 60 شخصا من المدمنين يتم التعدى عليهم وتكبيلهم بالحبال واستخدام عصا فى تأديبهم وتصويرهم بحجة رفضهم تنفيذ تعليمات الطبيب المعالج.

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والمفاجأة الأكثر غرابة أن الطبي المعالج مسجل خطر انتحل صفة طبيب بزعم علاج المدمنين، مشاهد مخالفة للآداب المهنة الطب ومخالفات كثيرة عثر عليها خلال اقتحام سلخانة مدينة بدر تحت ستار مركز لعلاج الإدمان.

أدوية محظورة

تفاصيل الحكاية بدأت بورود معلومات لضباط مباحث رعاية الاحداث عن وجود فيلا تستخدم كمركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص وتردد العشرات عليها وسماع أصوات طلب الاستغاثة.

وأكدت التحريات صحة المعلومات قيام أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بإدارة مركز لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة بدر "بدون ترخيص"، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادي.

60 نزيلا داخل المركز

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المختصة تم استهداف المركز وضبط القائمين على إدارته وتبين أنهم ( 6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" ) كما تبين وجود 60 نزيلا بداخل المركز.

احتجاز المدمنين بالإكراه والتعدي عليهم

وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهًا عنهم، وقيام القائمين على إدارة المركز بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب.

العثور على أدوية محظورة وأدوات تعذيب النزلاء

وأسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون استشارة طبية" – 2 سيارة يتم استخدامها للانتقالات واصطحاب النزلاء كرهًا عنهم – مبلغ مالي من متحصلات نشاطهم -4 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين" - سجل دفترى – دفتر تحصيل نقدية - مجموعة من الحبال والعصى تستخدم في تكبيل النزلاء).

أدوات تعذيب المرضى

6 مخالفات داخل المركز من بينها انتحال صفة أطباء

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان "بدون ترخيص"- مزاولة مهنة الطب والصيدلة من القائمين على إدارة المركز بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم فى تكبيل النزلاء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ويأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

17 مركزا حكوميا و1550 مصحة لعلاج الإدمان

ويقول عضو مجلس النواب وكيل لجنة التضامن أحمد فتحى، بأمام قضية قومية لها تداعيات كثيرة على المجتمع والاقتصاد ويجب التحرك السريع لمواجهة ذلك.

ويضيف تفشى ظاهرة الإدمان واحتياج معظم الحالات إلى الاستشفاء داخل مصحات متخصصة لفترات تصل إلى سنة، ومع قلة المصحات الحومية والتى تضم (17 مركز علاج حكومي بسعة 2000 سرير، و1550 مصحة خاصة مرخصة بسعة 30000 سرير)، وتزايد أعداد المدمنين وعدم توافر الميزانية المالية الكافية للعلاج بسبب ارتفاع أسعار الإقامة في المصحات الخاصة، وخطورة التعرض للانتكاسات داخلها لغياب الرقابة على دخول المواد المخدرة يتوجد اجراء تعديلات تشريعية لمواجهة ذلك

وقال إنه تقدم بمشروع قانون لتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، الذي يتضمن 21 مادة شاملة كل الجوانب وبها عقوبات للمخالفين، يستهدف ضرورة الرقابة على مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، وإعادة النظر فى شروط تراخيصها.

عقوبات ادارة مصحة لعلاج الادمان بدون ترخيص

وتضمن مشروع القانون عقوبات؛ في حالة فتح أو إدارة مصحة لعلاج الإدمان دون ترخيص من السلطة المختصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه ويحكم بغلق المصحة ومصادرة ما بها من مواد او عقاقير مخدرة أو مؤثرة على الحالة النفسية.

أما العقوبة الثانية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من أدار مصحة من مصحات علاج الإدمان غير الحكومية وسبق أن صدر حكم أو قرار بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق، ويحكم بإعادة الغلق للمصحة.

أما العقوبة الثالثة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من حصل على ترخيص بمصحة من مصحات علاج الإدمان غير الحكومية بطريق التحايل أو تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة، ويحكم بغلق المصحة وإلغاء الترخيص الممنوح لها ومصادرة ما بها.

أدوية محظورة بمراكز علاج الادمان

إغلاق عشرات مراكز علاج الإدمان بدون ترخيص

وتشير التقارير المتابعات عن المحافظات تعج بمئات مراكز لعلاج الإدمان تدار بدون ترخيص واتخذت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع السلطات المعنية العديد من الإجراءات وغلق وتشميع العشرات من بينها واحالة المتهمين إلى النيابة العامة، ومن بينها خلال الساعات الماضية أيضا 5 مراكز لعلاج بدون ترخيص في الدقهلية.

5 مراكز لعلاج الإدمان في الدقهلية

5 مراكز لعلاج الإدمان في الدقهلية

5 مراكز لعلاج الإدمان في الدقهلية

5 مراكز لعلاج الإدمان فى الدقهلية

وأكد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، أن لحملة شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمركز السنبلاوين، وكشفت أنّ 5 مراكز تدار بواسطة أفراد غير مؤهلين وليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب ولا يتوفر بها أي من الاشتراطات اللازم توافرها في المنشآت الطبية وعثروا على العديد من المخالفات داخل المراكز.

مراكز لعلاج الإدمان بسرية على مستوى الجمهورية

مراكز لعلاج الادمان بسرية على مستوى الجمهورية

وزارة التضامن الاجتماعي

وزارة التضامن الاجتماعي حددت مراكز وأماكن علاج الإدمان بالمجان في محافظات الجمهورية، ويتم العلاج بسرية تامة، عن طريق الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان (16023)، أو عن طريق التقدم مباشرة لأي عيادة خارجية لمستشفيات الصحة النفسية الموزعة على مستوى الجمهورية.

الصحة النفسية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات الطبية المتخصصة في مجال الصحة النفسية من خلال 19 ألفا و817 زيارة لمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، خلال ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية خلال 166 ألفا و307 زيارات للعيادات الخارجية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فرق الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أجرت فحوصات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة لـ43 ألفا و269 موظفا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى تطوير برنامج لعلاج الإدمان ببدائل الأفيونات، إلى جانب عقد ندوات تثقيفية عن أضرار التدخين، علاوة على إطلاق حملة «عيد من غيرها» للتوعية بمخاطر الإدمان، للسنة الرابعة على التوالي.

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وزارة الصحة والسكان



وذكر «عبد الغفار» أنه تم تنفيذ عدة دورات تدريبية لأكثر من 200 طبيب وممرض من مختلف مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان؛ بهدف رفع كفاءة التعامل مع الحالات الحرجة التي تواجه مريض الإدمان، علاوة على عقد دورات تدريبية وورش عمل مكثفة للعاملين بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من أخصائيين نفسيين واجتماعيين، وتمريض، وأطباء، وصيادلة؛ بهدف تعزيز خدمات الرعاية والعلاج للمتعايشين مع مرض نقص المناعة.

ولفت «عبد الغفار» إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف صحة المواطنين النفسية، وتطوير وتأهيل مهارات مقدمي الرعاية الصحية النفسية، مشيرا إلى استمرار تقديم الدعم الكامل للصحة النفسية.

مكافحة الإدمان

خدمات العلاج من الإدمان والتأهيل ل 137 ألفا و684 مريضا

من جانبها، أوضحت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن حملة «عيد من غيرها»، انطلقت من خلال مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والبالغ عددهم 22 مستشفى ومركز في 22 محافظة، مشيرة إلى أن الأمانة، قدمت خلال عام 2021، خدمات العلاج من الإدمان والتأهيل ل 137 ألفا و684 مريضا، ترددوا على عيادات الإدمان بالمستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة، تلقى منهم العلاج في الأقسام الداخلية بمستشفيات ومراكز الأمانة 4168 مريضا.