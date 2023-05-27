السبت 27 مايو 2023
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حوادث

ضبط مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بمدينة بدر

ادوية مضبوطة، فيتو
ادوية مضبوطة، فيتو

تمكنت مباحث رعاية الأحداث من ضبط مركز لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" بمدينة بدر يديره منتحلى صفة أطباء واحتجاز بداخلة 60 مدمنا والتعدى عليهم بالضرب وتكبيلهم بالحبال  والقائمين على إدارته لانتحال صفة أطباء. 

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وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أكدت قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ) بإدارة مركز لعلاج الإدمان كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة "بدون ترخيص"، وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المختصة تم إستهداف المركز المُشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته وتبين أنهم ( 6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" ) كما تبين وجود (60) نزيلا بداخل المركز.

وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهًا عنهم، وقيام القائمين على إدارة المركز بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب، كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" – 2 سيارة يتم إستخدامها للإنتقالات وإصطحاب النزلاء كرهًا عنهم – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم -4 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين" - سجل دفترى – دفتر تحصيل نقدية - مجموعة من الحبال والعصى تستخدم فى تكبيل النزلاء).

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان "بدون ترخيص"- مزاولة مهنة الطب والصيدلة من القائمين على إدارة المركز بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية).

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون إستشارة طبية، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم فى تكبيل النزلاء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

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الادارة العامة لمباحث رعاية الاحداث أدوية وعقاقير طبية قطاع الأمن العام قطاع الشرطة المتخصصة مركز لعلاج الادمان مزاولة مهنة الطب

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