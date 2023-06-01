الخميس 01 يونيو 2023
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رياضة

موسيماني يكشف حقيقة عرض الزمالك للتعاقد معه (فيديو)

بيتسو موسيماني،فيتو
بيتسو موسيماني،فيتو

موسيماني، كشف  الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي، والحالي للأهلي السعودي، عن العرض الذي تقدمت به إدارة الزمالك للتعاقد معه في وقت سابق.

وقال موسيماني في حوار عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس: "وكيل أعمالي هو المسئول عن هذه الأمور التعاقدية ويبقيني بعيدا عنها تماما، الزمالك كان مهتما بالتعاقد معي وهذا مصدر سعادة بالنسبة لي لأن الزمالك نادي كبير".

وأضاف: “لعبت نهائي أمام الزمالك وكان الفوز عليه بصعوبة لأن الفريق في هذا الوقت كان أقوى من اليوم، ولكن  الزمالك اليوم أقل جودة والجميع يمكنه القيام بذلك ليس الزمالك الذي لعبت أمامه، وكان لديهم طارق وزيزو وأوباما وهو ليس ذات الفريق القديم”.

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وتابع: "الأهلى يمكنه الفوز عليه وهو مغلق عينيه.. الزمالك فريق كبير احترمه ولدي علاقات قوية مع لاعبين من هناك مثلا مع شيكابالا". 

وعن إمكانية تدريب الزمالك قال موسيماني: "إنه ليس الوقت المناسب.. جوارديولا صنع الكثير من الإنجازات مع البايرن وبرشلونة وعندما تأتيه العروض في الوقت غير المناسب لا يرحل، وبالنسبة لي الزمالك الآن هو ليس التوقيت المناسب ربما في المستقبل من الممكن أن يحدث ذلك لكن الآن هو ليس التوقيت المناسب".

موقف موسيماني من الإستمرار مع أهلي جدة 

وأعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن موقفه من الرحيل أو الاستمرار مع الفريق، بعد أن قادهم للتأهل إلى دوري روشن السعودي من جديد. 

وقال موسيماني في تصريحات لقناة «beIN Sports» القطرية إن المهمة الذي جاء إليها قد اكتملت وهي العودة مرة أخرى للدوري الممتاز ومازال لديه عام آخر في عقده مع الأهلي، وهناك الكثير من العرب مختلف الجنسيات يعيشون في جنوب إفريقيا يتابعون وسائل الإعلام وقد تابعوا مقابلة رئيس النادي بعد الفوز بدوري يلو. 

وأضاف موسيماني:" كان رد رئيس النادي بشأن الاحتفاظ بالمدرب أم لا أن المدرب قدم أداء جيدا ولكن لدينا طموح أكبر خلال الفترة المقبلة".

وأكمل:" الرئيس لديه طموح وأقبل وأحترم هذا ومن الوارد أنه يرغب في التعاقد مع مدرب أوروبي أو من أمريكا الجنوبية".

وأتم:" لا توجد لدي مشكلة في ذلك، وعقدي مع الأهلي مستمر حتى الموسم المقبل لكن الأمر يعود لإدارة النادي، وما إذا كانت سنحتفظ به أو سننهي العقد، وفي حال المغادرة سأقوم بتسليم النادي وهو متواجد في الدوري الممتاز".

موسيماني يقود أهلي جدة للتتويج بدوري الدرجة الأولى السعودي لأول مرة في تاريخه

وتوج أهلي جدة بقيادة بيتسو موسيماني رسميًّا بطلًا لدوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى موسم 2022/2023، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على القادسية (1-0)، بالجولة 33 قبل الأخيرة من نهاية المسابقة. 

وكان الأهلي ضمن العودة لدوري روشن السعودي، في وقت سابق، بعد أن شارك في دوري يلو لأول مرة في تاريخه بعد هبوطه العام الماضي. 

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موسيماني الجنوب افريقي بيتسو موسيماني موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي دوري روشن السعودي

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