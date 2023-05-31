موسيماني: تلقيت عرضا لتدريب الزمالك وهذا موقفي

كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي عن تلقيه عرض لتدريب الزمالك في الفترة المقبلة.

موسيماني يتحدث عن عرض الزمالك

وقال موسيماني مدرب النادي الأهلي السعودي لـ beIN SPORTS: تلقيت عرضًا من الزمالك المصري، لكن هذا التوقيت ليس مناسبًا لقبول العرض.

وأضاف: لو كانت الظروف مغايرة لوددت الاستمرار مع الأهلي المصري‎ لكن ظروف الدوري المصري تحتم عدم العمل هناك.

وأكمل: يوجد في عقدي مع الأهلي السعودي بند تجديد العقد لمدة موسم لكن إدارة النادي لم تتواصل معي بهذا الخصوص وأود البقاء في القارة الآسيوية.

-إعلانات-

ويعود الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التدريبات غدًا الخميس بعد الاكتفاء براحة من التدريبات لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الأنفاس قبل مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء بعد الفوز على طلائع الجيش ببطولة الدوري.



و كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة تغريم محمد عبد الغني ومحمود شبانة لاعبي القلعة البيضاء وعرضهما للبيع بسبب تهربهما من مباراة طلائع الجيش.

وكانت انتشرت أخبار بعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش أن الزمالك قرر معاقبة كل من محمد عبد الغني وشبانة بتغريمهما 100 ألف جنيه بسبب التهرب من مواجهة طلائع الجيش والتغيب عن مران الزمالك الأخير.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ فيتو: "لا صحة لهروب اللاعبين من مواجهة طلائع الجيش وأن اللاعبين ملتزمين في المران".

وتابع المصدر: “هذه الأخبار غير صحيحة إطلاقًا وهدفها هدم استقرار الفريق فقط وكافة اللاعبين ملتزمين في الفترة الحالية”.

وأضاف المصدر: “شبانة وعبد الغني مستمرين مع الفريق ولم يتم عرضهما للبيع أو توقيع غرامة وسيشاركان في المران المقبل بشكل طبيعي”.