الصور الأولى لحريق مستشفى دكرنس بالدقهلية

حصلت “فيتو” على مجموعة من الصور لحريق نشب داخل مستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية.

حريق نشب داخل مستشفي دكرنس بالدقهلية، فيتو

وسادت حالة من الشعر عقب اندلاع حريق هائل داخل مستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية، بداخل مخزن العهدة والمطبخ المركزي مما أدى إلى إصابة عدد من الطاقم الطبي والمرضى المترددين على المستشفى بالفزع وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

حريق نشب داخل مستشفي دكرنس بالدقهلية، فيتو



وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق داخل مستشفى دكرنس العام.

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حريق نشب داخل مستشفي دكرنس بالدقهلية، فيتو



وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان البلاغ، وقوات الحماية المدنية وجرى الدفع بسيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص المبدئي تبين نشوب الحريق فى مخزن العهده الخاص بالمستشفى، والمطبخ الموجود بالمستشفي والملاصق للمخزن مما ادي إلى انتشار كثيف للدخان بالمنطقة.

وتكثف قوات الحماية المدنية من جهودها للسيطرة على الحريق، وجاري تحرير محضر بالواقعة ومعرفة أسباب الحريق.