إخماد حريق في مخزن بمجمع الإسماعيلية الطبي
سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، على حريق محدود اندلع بإحد المخازن في مجمع الإسماعيلية الطبي.
إخطار بحريق في مجمع الإسماعيلية الطبي
وكان المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة تلقى إخطارا يفيد بوقوع حريق بإحدى المخازن التابعة لمجمع الإسماعيلية الطبي.
انتقال الأجهزة الأمنية
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادث ودفعت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق.
وتم التعامل الفورى مع الحريق ولم يسفر عن أيه خسائر في الأرواح.
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