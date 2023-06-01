الأزهر: اعتماد 109 معاهد جديدة من هيئة الجودة

كشف الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأن مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اعتمد خلال الساعات الماضية عدد 109 معاهد أزهرية من بين المعاهد التي تمت زيارتها بالفصل الدراسي الثاني للعام الدرسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م.

وأشار إلى أن ذلك يأتي برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيه من الدكتور محمد الضويني.

المعاهد الأزهرية

وأضاف “عبد الغني” أن باقي المعاهد التي تمت زيارتها يتم فحص ملفاتها حاليًا وسيصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قرارًا بشأنها فور انتهاء الفحص.



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بينما صرحت الإدارة العامة لجودة التعليم بأنه قد تم اعتماد عدد 109 معاهد بمختلف المراحل التعليمية.

وكانت المعاهد المعتمدة بواقع، 45 معهدًا أزهريًا بمرحلة رياض الأطفال، 41 معهدًا بمرحلة التعليم الابتدائي، 23 معهدًا بمرحلة التعليم الإعدادي.

المعاهد الأزهرية التي حصلت الاعتماد

كما أفاد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأن إجمالي شهادات الاعتماد التي حصلت عليها المعاهد الأزهرية وصل إلى 1282 شهادة منحت للمعاهد الأزهرية وأن عدد 76 معهدًا تمت زيارتها بالفصل الدراسي الثاني لم يتم إعلان نتيجة اعتمادها بعد، وأن العام الدراسي القادم سيشهد تقدم عدد أكبر من المعاهد بمختلف المراحل التعليمية.

كما هو الحال في الفترة السابقة، في ظل السياسة التي تنتهجها الإدارة من زيادة الأعداد بشكل تدريجي مع المحافظة على نسب الاعتماد، وهو الأمر الذي يؤكد الجهود المبذولة من الإدارة العامة لجودة التعليم، وجميع العاملين بها وإدارات الجودة بالمناطق، والإدارات التعليمية وجميع العاملين بالمعاهد المدرجة بخطط الجودة، ورؤساء الإدارات المركزية.

وأكد القاضي أن اعتماد المعاهد جاء نتيجة جهود بذلت من جميع المشاركين، وأن دعم الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف جاء دافعًا للمؤسسة نحو التطوير والتقدم المستمر بمختلف المجالات، علما بأن فضيلته أفرد اهتمامًا خاصا بهذا الملف، ويتابعه أيضًا بشكل يومي، كما أن هذا الملف يتم في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.