امتحانات الثانوية الأزهرية، تخصيص 16 مركزا للتصحيح على مستوى الجمهورية

امتحانات الثانوية الأزهرية، يشهد قطاع المعاهد الأزهرية حالة تأهب قصوى، استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية، والتي تبدأ السبت القادم، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتوفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل يليق بالأزهر ويتيح لطلابه أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

كنترول الثانوية الأزهرية

ويبين خالد إبراهيم، رئيس كنترول الثانوية الأزهرية، أنه تم انتداب 1600 معلم للعمل في الكنترول تم اختيار 50% منهم عن طريق القرعة وهم الذين يعملون لأول مرة والـ 50 % الأخرى من الذين لديهم خبرات سابقة، ليكملا بعضمها البعض، ولإتاحة الفرصة للجميع، مبينا أن العمل يبدأ من الساعة السادسة صباحا ويستمر لأكثر من 12 ساعة يوميا في الأيام العادية ويستمر العمل في الكنترول لمدة شهرين.

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امتحانات الثانوية الأزهرية

ويضيف رئيس كنترول الثانوية الأزهرية أننا بدأنا أعمال الكنترول بمراجعة جميع استمارات الطلاب والتي جاوزت هذا العام 141 ألف استمارة، وبداية من السبت المقبل مع بداية الامتحانات نقوم باستلام أوراق الإجابات من اللجان يوميا من جميع المحافظات وإعدادها وترقيمها الترقيم السري وتشطيب الفراغات من كل ورقة إجابة ونزع الاسم من ورقات الإجابة، ثم نأخذ 5 % من أوراق الإجابات بطريقة عشوائية ونصححها للوقوف على مدى سهولة وصعوبة الامتحانات ونسبة النجاح، وبعدها يتم وضعها في مظاريف وإعدادها للتصحيح، وبعد انتهاء الامتحانات يتم إرسالها لمراكز التصحيح والتي تقدر ب 16 مركزا للتصحيح على مستوى الجمهورية.

ويتابع رئيس كنترول الثانوية الأزهرية أنه بعد الانتهاء من التصحيح في مراكز التصحيح يتم مراجعة أوراق الإجابة مرة ثانية سؤالا سؤالا، كما يتم مراجعة جمع الدرجات مرة أخرى، ثم يتم الرصد على شيت ورقي وعلى الحاسب الآلي لاستخراج النتيجة للطلاب، مبينا أنه يتم تأمين الكنترول تأمينا شديدا تحت إشراف رجال الداخلية، حيث يتم توفير مجموعة للإطفاء ومجموعة للحراسة على مدار 24 ساعة، كما أن المبنى محاط بالكاميرات من جميع الجوانب.