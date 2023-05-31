الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بالأسماء ارتفاع ضحايا حادث انقلاب سيارة أنفار في الدقهلية لـ 23 مصابًا

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل بترعة، فيتو

تزايد عدد مصابي  حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الدير ميت العامل بنطاق مركز أجا محافظة الدقهلية إلى 23 مصابًا بينهم 15 سيدة و8 رجال.

جاء الحادث خلال عودة العمال إلى قرية قرقيرة التابعة لمركز الشنبلاوين، حيث يعملون أنفارًا في جمع المحصول بالأراضي الزراعية.

وانقلبت السيارة بمصرف مائي نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات أجا المركزي والطوارئ الجامعي في المنصورة.


وأصيب في الحادث كل من: سائق السيارة ويدعي هاشم أحمد 30 عامًا مقيم بقرية طهواي مركز السنبلاوين، علي محمد عرفة 30 عامًا، مصطفى عطية الموجي 63 عامًا، علاء عرفة الشافعي 32 عامًا، محمد مصطفى أحمد 35 عامًا، رضا رضا رضا عيد الحديدي 42 عامًا، سيد جاد السيد 15 عامًا، محمد أحمد 41 عامًا.

-إعلانات-


كما أصيبت كل من: أحلام علي عبده المحمدي 53 عامًا، عفاف محمد سليمان 33 عامًا، شفيقة جلال السيد 46 عامًا، عفاف رجب إبراهيم 35 عامًا، يسرية محمد الطنطاوي 47 عامًا، ربيعه مصطفى شاهين 40، عامًا، هبه أحمد موسى 35 عامًا، عطيات سالم 42 عامًا، ثريا حسن محمد 52 عامًا، هانم أحمد 22 عامًا،  حكمت أحمد عطية 50 عامًا، عزة محمد أحمد 50 عامًا، صدقة حمزة عبد اللطيف 53 عامًا، فاطمة عبد الفتاح 55 عامًا، فوزية عبد الله 50عامًا.


وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية،  يفيد بورود بلاغ للعميد طارق الشحات، مأمور مركز شرطة أجا بانقلاب سيارة ربع نقل تقل يستقلها عدد من السيدات العاملات بالاراضى الزراعية بمياه ترعة  البزراري علي طريق الدير ميت العامل بنطاق المركز.


انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن السيارة ربع نقل تحمل لوحات رقم  "د ر س 2692"  وكانت تقل عدد من العمال فى صندوق السيارة يقيمون جميعًا بقرية قرقيرة التابعه لمركز السنبلاوين وخلال عودتهم من عملهم بأحد الأراضى الزراعية بمركز أجا فوجئ  السائق بمطب صناعي وانحرفت عجلة القيادة مما أدى لانقلاب السياره فى مياه الترعة.


وأسفر الحادث عن إصابة 23 عاملا بينهم 15 سيدة وجرى نقلهم لمستشفى أجا المركزي ومستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.


جرى انتشال السيارة من المياه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

.

تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع الأنبا بولا مطران الإسماعيلية

بعد إصابة زوجته بالسرطان.. عامل ينهي حياته بـ"الحبة القاتلة" في الدقهلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاراضى الزراعي السيدات العاملات اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات انقلاب سيارة عمال انقلاب سيارة ربع نقل حادث انقلاب سيارة ربع نقل صندوق السيارة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة، ظهرت الآن

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,17 %

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 13 محافظة

بالأسماء، أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة، 255 حصلوا على الدرجة النهائية

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 12 محافظة

نتيجة إعدادية الجيزة، رسوب ودور ثان لأكثر من 29 ألف طالب

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بعد قليل

عقب تصريحات مرتضى منصور بضم لاعب مفاجأة.. بن شرقي يقوم بهذا الفعل

Advertisements

منوعات

المزيد

نهر بردى في دمشق يتحول إلى اللون الأحمر (صور)

اضطرابات النوم وأزمات صحية، استخبارات كوريا الجنوبية تتحدث عن وزن زعيم كوريا الشمالية

سلطان النيادي يظهر بقميص يحتوي على أجهزة لرصد الحالة الصحية في الفضاء

تحديد مكونات عطر عمره 2000 عام

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالسوق المحلي

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 31-5-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أكثر السيارات المخصصة في مبادرة الإحلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ بالأزهر: الإسلام أباح جميع أنواع الضرائب وسيدنا النبى أقرها

أستاذ بجامعة الأزهر يكشف سلوكا سلبيا للحجاج ينقص من أجر الحج (فيديو)

خالد الجندي: لا يجوز وصف الشهيد بالميت

المزيد
الجريدة الرسمية