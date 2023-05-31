بالأسماء ارتفاع ضحايا حادث انقلاب سيارة أنفار في الدقهلية لـ 23 مصابًا

تزايد عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الدير ميت العامل بنطاق مركز أجا محافظة الدقهلية إلى 23 مصابًا بينهم 15 سيدة و8 رجال.

جاء الحادث خلال عودة العمال إلى قرية قرقيرة التابعة لمركز الشنبلاوين، حيث يعملون أنفارًا في جمع المحصول بالأراضي الزراعية.

وانقلبت السيارة بمصرف مائي نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات أجا المركزي والطوارئ الجامعي في المنصورة.



وأصيب في الحادث كل من: سائق السيارة ويدعي هاشم أحمد 30 عامًا مقيم بقرية طهواي مركز السنبلاوين، علي محمد عرفة 30 عامًا، مصطفى عطية الموجي 63 عامًا، علاء عرفة الشافعي 32 عامًا، محمد مصطفى أحمد 35 عامًا، رضا رضا رضا عيد الحديدي 42 عامًا، سيد جاد السيد 15 عامًا، محمد أحمد 41 عامًا.

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كما أصيبت كل من: أحلام علي عبده المحمدي 53 عامًا، عفاف محمد سليمان 33 عامًا، شفيقة جلال السيد 46 عامًا، عفاف رجب إبراهيم 35 عامًا، يسرية محمد الطنطاوي 47 عامًا، ربيعه مصطفى شاهين 40، عامًا، هبه أحمد موسى 35 عامًا، عطيات سالم 42 عامًا، ثريا حسن محمد 52 عامًا، هانم أحمد 22 عامًا، حكمت أحمد عطية 50 عامًا، عزة محمد أحمد 50 عامًا، صدقة حمزة عبد اللطيف 53 عامًا، فاطمة عبد الفتاح 55 عامًا، فوزية عبد الله 50عامًا.



وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق الشحات، مأمور مركز شرطة أجا بانقلاب سيارة ربع نقل تقل يستقلها عدد من السيدات العاملات بالاراضى الزراعية بمياه ترعة البزراري علي طريق الدير ميت العامل بنطاق المركز.



انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن السيارة ربع نقل تحمل لوحات رقم "د ر س 2692" وكانت تقل عدد من العمال فى صندوق السيارة يقيمون جميعًا بقرية قرقيرة التابعه لمركز السنبلاوين وخلال عودتهم من عملهم بأحد الأراضى الزراعية بمركز أجا فوجئ السائق بمطب صناعي وانحرفت عجلة القيادة مما أدى لانقلاب السياره فى مياه الترعة.



وأسفر الحادث عن إصابة 23 عاملا بينهم 15 سيدة وجرى نقلهم لمستشفى أجا المركزي ومستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.



جرى انتشال السيارة من المياه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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