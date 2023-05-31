الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع الأنبا بولا مطران الإسماعيلية

لقاء محافظ الدقهلية
لقاء محافظ الدقهلية بنيافة الحبر بولا مطران الإسماعيلية، في

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن مصر دائما مسلمين ومسيحيين أرض المحبة والسلام للجميع منذ فجر التاريخ حين شيدت حضارتها التي مازالت خالدة حتى اليوم وستظل على مر العصور.

لقاء محافظ الدقهلية بنيافة الحبر بولا مطران الإسماعيلية، فيتو

وأكد محافظ الدقهلية على أن مصر ستظل  خالدة شامخة أمد الدهر بأبنائها الأوفياء الذين ضربوا للعالم أروع الأمثلة في الانتماء للوطن.. 

لقاء محافظ الدقهلية بنيافة الحبر بولا مطران الإسماعيلية، فيتو

  جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، بنيافة الأنبا بولا مطران محافظة الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك والوفد المرافق له، وذلك في لقاء للود والتعارف وذلك في إطار زيارة الوفد الكنسي لكنائس الأقباط الكاثوليك بالمنصورة وذلك بحضور كلا من أعضاء البرلمان،  النائبة الدكتورة مرفت عازر عضو مجلس النواب والنائب وحيد فوده عضو مجلس النواب، والدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب.. 

-إعلانات-

لقاء محافظ الدقهلية بنيافة الحبر بولا مطران الإسماعيلية، فيتو

 

لقاء محافظ الدقهلية بنيافة الحبر بولا مطران الإسماعيلية، في

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا بولا عن سعادته بوجوده في محافظة الدقهلية مشيرا إلى أن الدقهلية من المحافظات العريقه التي قدمت لمصر العديد من الإعلام في شتي المجالات الفكرية والدينية والفنية والأدبية.

وفي نهاية اللقاء وجه الوفد الكنسي الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية علي حسن الاستقبال والحفاوة البالغة التي لمسوها خلال اللقاء.

تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع مديري القطاعات التنفيذية لمتابعة المشروعات

محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية بالدقهلية تليفونيا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اعضاء البرلمان الاسماعلية الأقباط الكاثوليك الدقهلية اليوم الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور مكرم رضوان الدكتور ايمن مختار أيمن مختار محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية مطران الاسماعيلية محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

بعد إصابة زوجته بالسرطان.. عامل ينهي حياته بـ"الحبة القاتلة" في الدقهلية

ضبط مسجل هدد عائلة زوجته ببندقية خرطوش في الدقهلية

تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية مع مديري القطاعات التنفيذية لمتابعة المشروعات

ننشر أسماء أوائل الإعدادية في الدقهلية

الأكثر قراءة

ظهور أحمد بغدودة لاعب المصارعة لأول مرة بعد أيام من اختفائه (فيديو)

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2023 بعد اعتمادها رسميا

بالأسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة ( صور)

علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لأحمد سعد، بعد ارتدائه قميص "نسائي" وحلق

أول رد فعل من حسام حسن على دعوة النادي الأهلي

حبس مصري 20 عاما وتغريمه مليون دينار فى الكويت

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 31-5-2023 ببداية التعاملات

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

Advertisements

منوعات

المزيد

زيارة الصين "وش السعد" على ماسك، ثروته ترتفع 4 مليارات دولار

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 1-6-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 1-6-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 1-6-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار اللحوم، 270 جنيهًا أقل سعر لكيلو اللحم البتلو في الأسواق اليوم

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي وتراجع البوري في سوق الجملة

تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق

تراجع سعر اليوان اليوم الأربعاء 31-5-2023 في البنك الأهلي المصري

المزيد

انفوجراف

لضمان رحلة حج آمنة.. نصائح السعودية للحجاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: الإسلام دعا لحسن معاملة الإنسان ونهى عن التحرش بالحيوان

ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

المزيد
الجريدة الرسمية