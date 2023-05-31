تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع الأنبا بولا مطران الإسماعيلية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن مصر دائما مسلمين ومسيحيين أرض المحبة والسلام للجميع منذ فجر التاريخ حين شيدت حضارتها التي مازالت خالدة حتى اليوم وستظل على مر العصور.

لقاء محافظ الدقهلية بنيافة الحبر بولا مطران الإسماعيلية، فيتو

وأكد محافظ الدقهلية على أن مصر ستظل خالدة شامخة أمد الدهر بأبنائها الأوفياء الذين ضربوا للعالم أروع الأمثلة في الانتماء للوطن..

لقاء محافظ الدقهلية بنيافة الحبر بولا مطران الإسماعيلية، فيتو

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، بنيافة الأنبا بولا مطران محافظة الإسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك والوفد المرافق له، وذلك في لقاء للود والتعارف وذلك في إطار زيارة الوفد الكنسي لكنائس الأقباط الكاثوليك بالمنصورة وذلك بحضور كلا من أعضاء البرلمان، النائبة الدكتورة مرفت عازر عضو مجلس النواب والنائب وحيد فوده عضو مجلس النواب، والدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب..

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لقاء محافظ الدقهلية بنيافة الحبر بولا مطران الإسماعيلية، فيتو

لقاء محافظ الدقهلية بنيافة الحبر بولا مطران الإسماعيلية، في

ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا بولا عن سعادته بوجوده في محافظة الدقهلية مشيرا إلى أن الدقهلية من المحافظات العريقه التي قدمت لمصر العديد من الإعلام في شتي المجالات الفكرية والدينية والفنية والأدبية.

وفي نهاية اللقاء وجه الوفد الكنسي الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية علي حسن الاستقبال والحفاوة البالغة التي لمسوها خلال اللقاء.