الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

بعد إصابة زوجته بالسرطان.. عامل ينهي حياته بـ"الحبة القاتلة" في الدقهلية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

تخلص عامل بقرية ميت الحارث التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية من حياتة بتناول قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال "الحبة القاتلة"، وذلك بعد مروره بحالة نفسية سيئة لإصابة زوجته بمرض السرطان، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفي المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.


كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق الشحات، مأمور مركز شرطة أجا، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى أجا المركزي بوصول " أسماعيل.إ.ع.أ"، 36 عاما، عامل ومقيم قرية ميت أبو الحارث مصابا بحالة إعياء شديد وتوفى عقب وصوله.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، إلى المستشفى وبسؤال  شقيقه"على"،54 عاما، ومقيم بذات القرية قرر بتناول شقيقة قرص كيماوي سام يستخدم فى حفظ الغلال" الحبة القاتلة"، بقصد الانتحار ووفاته وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لمرض زوجته بالسرطان، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.


تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإيداع الجثمان بمشرحة مستشفي المنصورة الدولي لعرضه على الطبيب الشرعي.


وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساعدة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.
كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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