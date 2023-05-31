الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

9 سيارات إسعاف للتعامل مع حادث انقلاب سيارة عمال في ترعة بالدقهلية

جانب من حادث انقلاب
جانب من حادث انقلاب سيارة، فيتو

هرعت 9 سيارات إسعاف للتعامل مع حادث انقلاب سيارة عمال ربع نقل في ترعة بأجا في محافظة الدقهلية، حيث أصيب 18 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة بطريق الديرس ميت العامل في مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

 انتقلت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق من رجال مباحث مركز أجا ورجال الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بأجا إخطارا يفيد بإصابة 18 شخص في انقلاب سيارة بترعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث للتعامل مع المصابين وانتشالهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

-إعلانات-

علي صعيد آخر كان شهد مركز ومدينة أجا  في محافظة الدقهلية مصرع شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة أجا أمام مصنع الخضار.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة ومركز أجا يفيد بانقلاب سيارة بترعة أجا.

 

على الفور انتقل اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية وقوة أمنية ورجال الإنقاذ النهري والإسعاف والأجهزة التنفيذية بأجا لموقع الحادث.

 

ووجه مدير مكتب النائب شريف الجبلي وهيئة مكتب المهندس عبد السلام الجبلي الشكر لفريق الإنقاذ النهري وإسعاف إجا لسرعة الانتقال والتعامل الفوري.

 

 

وتم  انتشال جثمان أحمد عبدالحميد محمد البسيوني من المياه، وتبين أنه مقيم خلف مدرسة الزراعة - محكمة الأسرة ميت غمر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

مصرع 3 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى المحور

إصابة 6 أشخاص من القاهرة في حادث انقلاب ملاكي بالمنيا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجهزة الأمنية بالدقهلية الأجهزة الأمنية الدقهلية انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب سيارة ربع نقل سيارة ميكروباص رجال الحماية المدنية

مواد متعلقة

مصرع 3 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى المحور

إصابة 6 أشخاص من القاهرة في حادث انقلاب ملاكي بالمنيا

إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق بـ 6 أكتوبر

أسماء المصابين بحادث انقلاب سيارة بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد

الأكثر قراءة

أول رد فعل من حسام حسن على دعوة النادي الأهلي

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 12 محافظة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بعد قليل

قائمة أسعار السلع التموينية بداية من الشهر الجديد

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

الحكومة تزف بشرى سارة بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى وثورة 23 يوليو

ترتيب دوري القسم الثاني مجموعة بحري بعد الجولة الـ 28

ننشر أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص أعلى المحور

Advertisements

منوعات

المزيد

اضطرابات النوم وأزمات صحية، استخبارات كوريا الجنوبية تتحدث عن وزن زعيم كوريا الشمالية

سلطان النيادي يظهر بقميص يحتوي على أجهزة لرصد الحالة الصحية في الفضاء

تحديد مكونات عطر عمره 2000 عام

زيارة الصين "وش السعد" على ماسك، ثروته ترتفع 4 مليارات دولار

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 بالأسواق المحلية

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 في الأسواق

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 31-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء 31-5-2023

المزيد

انفوجراف

مخاطر مشاركة المكياج ومستحضرات التجميل بين السيدات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: لا يجوز وصف الشهيد بالميت

متى صيام يوم عرفة 2023؟

فضل صيام يوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة

المزيد
الجريدة الرسمية