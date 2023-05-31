9 سيارات إسعاف للتعامل مع حادث انقلاب سيارة عمال في ترعة بالدقهلية

هرعت 9 سيارات إسعاف للتعامل مع حادث انقلاب سيارة عمال ربع نقل في ترعة بأجا في محافظة الدقهلية، حيث أصيب 18 عاملا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة بطريق الديرس ميت العامل في مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

انتقلت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق من رجال مباحث مركز أجا ورجال الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بأجا إخطارا يفيد بإصابة 18 شخص في انقلاب سيارة بترعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث للتعامل مع المصابين وانتشالهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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علي صعيد آخر كان شهد مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية مصرع شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة أجا أمام مصنع الخضار.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة ومركز أجا يفيد بانقلاب سيارة بترعة أجا.

على الفور انتقل اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية وقوة أمنية ورجال الإنقاذ النهري والإسعاف والأجهزة التنفيذية بأجا لموقع الحادث.

ووجه مدير مكتب النائب شريف الجبلي وهيئة مكتب المهندس عبد السلام الجبلي الشكر لفريق الإنقاذ النهري وإسعاف إجا لسرعة الانتقال والتعامل الفوري.

وتم انتشال جثمان أحمد عبدالحميد محمد البسيوني من المياه، وتبين أنه مقيم خلف مدرسة الزراعة - محكمة الأسرة ميت غمر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.