إصابة 6 أشخاص من القاهرة في حادث انقلاب ملاكي بالمنيا

أصيب 6 أشخاص جميعهم من محافظة القاهرة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة.

مديرية أمن المنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي شمال مركز ملوي.



بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة كل من: فوزية راضي مسعود 30 عاما، ميلاد منصور جرجس 33 عاما، عزيز شحاتة إبراهيم 50 عاما، وأبنائه جرجس عزيز 13 عاما، ريم 11 عاما، كيرلس 9 أعوام.



وجميع المصابين يقيمون في محافظة القاهرة، وتم نقلهم إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور.

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انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم التحفظ على السيارة الملاكي والنصف نقل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.