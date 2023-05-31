شروط ومستندات قرض السيارة في البنوك

قرض السيارة 2023، يعد بنك “التجاري وفا” واحدًا من البنوك التي تحرص على تقديم قرض السيارة 2023 لعملائه وفق عدد من المحددات والشروط اللازمة للتمويل.

قرض السيارة 2023

ويتميز قرض السيارة 2023 بعدد من المميزات لتمويل قرض السيارة لعملاء بنك التجاري وفا وذلك سعيا لجذب شرائح عديدة من العملاء.

قرض السيارة المستعملة من البنك الخليجي المصري

2- نسبة التمويل تصل إلى 60% من قيمة السيارة



3- قرض السيارة يصل إلى 500 ألف جنيه



4- فترة سداد تصل إلى 5 سنوات

قرض السيارة المستعملة من بنك قطر الوطني الأهلي

-إعلانات-

-إعلانات-

2- تمويل السيارة يصل إلى 75% من قيمة السيارة



3- تمويل يصل إلى 750 ألف جنيه مصري



4- فترة سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات

قرض السيارة بنك التجاري وفا

وتتضمن مزايا تمويل قروض السيارات في بنك التجاري وفا بنك إيجيبت مايلي:

مبلغ التمويل يبدأ من 50 ألف وحتى مليون جنيه مصري.

تمويل يصل إلى 100٪ من قيمة السيارة بدون دفعة أولى لبرنامج الدخل الثابت.

بدون تغطية تأمينية لبرنامج إثبات الدخل الثابت.

أسرع خطوات للحصول على تمويلك والموافقة الفورية عليه.

برامج تمويل مختلفة تناسب الاحتياجات المختلفة للعملاء

فترات سداد مرنة للقرض تبدأ من 6 أشهر وحتى 60 شهرًا.

سعر عائد تنافسي.

شروط قرض السيارة من بنك التجاري وفا

بالنسبة للعملاء الذين يتقاضون رواتب، يجب أن يبلغ العميل 21 عامًا بحد أدنى و60 عامًا بحد أقصى في تاريخ استحقاق التمويل.

بالنسبة للعملاء المهنيين (الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والمحاسبين فقط)، يجب أن يبلغ العميل 25 عامًا بحد أدنى و66 عامًا بحد أقصى في تاريخ استحقاق التمويل.

بالنسبة للمصريين، بطاقة رقم قومي سارية.

يجب أن يكون لدى العملاء الأجانب جواز سفر سارٍ وإقامة سارية في مصر للاشتراك في برنامج تمويل السيارة المضمن فقط.

يجب على العميل إكمال فترة الاختبار مع صاحب العمل الحالي.

وترصد "فيتو" شروط قرض السيارة في 3 بنوك أخرى:

قرض السيارة المستعملة من بنك إتش إس بي سي



لا يوجد دفعة مقدمة

فترة سداد مرنة تصل إلى 84 شهرا

إمكانية التمويل للسيارات المستعملة

قرض السيارة المستعملة من بنك القاهرة

تمويل %100 من قيمة السيارة

تمويل يصل إلى 1.5 مليون. 750،000 ألف جنيه للسيارات المستعملة

سعر فائدة تنافسى يبدأ من %14.5 حتى %20

إمكانية التسديد بمرونة حتى 7 سنوات

يتم حساب تأمين السيارات على مبلغ القرض المتبقي (%125 من قيمة القرض).