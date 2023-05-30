الثلاثاء 30 مايو 2023
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رياضة

منتخب مصر يؤدي مرانا واحدا في المغرب قبل مواجهة غينيا

منتخب مصر يستعد لمواجهة
منتخب مصر يستعد لمواجهة غينيا، فيتو

منتخب مصر، يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مرانا وحيدا في المغرب، قبل مواجهة نظيره منتخب غينيا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2023”، والمحدد لها يوم 14 يونيو على ملعب جراند مراكش بمدينة مراكش المغربية.

مران منتخب مصر الوحيد في المغرب سيقام يوم 13 يونيو على ملعب جراند مراكش الرئيسي، الذي يستضيف المباراة.

موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب

أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن بعثة الفراعنة ستغادر القاهرة متوجهة للمغرب يوم 12 يونيو المقبل، ويحصل الفريق على راحة سلبية يوم الوصول إلى مدينة مراكش المغربية، ثم يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعب المباراة يوم 13 يونيو.

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مؤتمر صحفي لفيتوريا

أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه سيتم الإعلان عن قائمة المنتخب المحلية يوم 7  يونيو، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكرة في نفس اليوم بحضور البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب.

 

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

 

موعد معسكر منتخب مصر

وأوضح محمد غرابة أن المعسكر سينطلق يوم 10 يونيو استعدادًا لمباراتي غينيا المقرر لها يوم 14 في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا وودية جنوب السودان المقرر لها يوم 18،  ثم السفر صباح يوم 12 إلى المغرب لمواجهة غينيا.

وأشار مدير المنتخب إلى أن لاعبي الأهلي عقب انتهاء مشاركتهم في مباراة الإياب أمام الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستقام في المغرب يوم 11 يونيو، سينضمون لمعسكر المنتخب في اليوم التالي المقام  بدولة المغرب.

وأضاف أن المنتخب سيعود للقاهرة يوم 15 يونيو للاستعداد لودية جنوب السودان يوم 18 على أن ينتهي  المعسكر بنهاية المباراة.

قائمة غينيا لمواجهة منتخب مصر

وكان كابا دياوارا المدير الفني لمنتخب غينيا، أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة منتخب مصر ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وجاءت قائمة غينيا كالآتي: 
حراسة المرمى: إبراهيم كونيه، على كيتا،  لاسانا ديخابي

خط الدفاع: إيسياجا سيلا، إبراهيم دياكيتي، إبراهيم صوري كونتيه،  سعيدو سو، مختار ديخابي، محمد علي كامارا، أنطوان كونتي، ديمو سيلا

خط الوسط: أمادو ديوارا، سيسه سيدوبا، موري كوناتي، نابي كيتا، إليكس موريبا،  مورلاي سيلا

خط الهجوم: فرانسواز كامانو، مورجان جيلافوجي، يادالي ديابي، جيراسي أجويبو، كامارا سيرهو،  جوزيه كانتي، كابا ديوارا.

موعد مباراة مصر وغينيا

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم-كاف - يوم ١٤ يونيو المقبل، موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل. 

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على غينيا 1-0 بهدف مصطفى محمد في الجولة الأولى للتصفيات في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي يوم 5 يونيو 2022 في الظهور الأول لمدرب الفراعنة السابق إيهاب جلال.

 

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