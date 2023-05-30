منتخب مصر، فيتوريا يفاضل بين 3 لاعبين لتعويض غياب كوكا

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، يفاضل بين ثلاثة مهاجمين في الدوري المحلي من أجل إختيار أحدهم لتعويض غياب أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي، الذي يغيب عن معسكر المنتخب الوطني المقبل للإصابة.

المهاجمون الثلاثة المرشحون

واللاعبون الثلاثة الذين يفاضل بينهم روي فيتوريا هم: محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، وأحمد أمين أوفا مهاجم إنبي ومحمد حمدي زكي مهاجم أسوان.

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وبنظرة سريعة في الرصيد التهديفي للمهاجمين الثلاثة في مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الحالي، سنجد مهاجم أسوان محمد حمدي زكي في الصدارة برصيد 11 هدفا، يليه محمد شريف برصيد 9 أهداف، ثم أحمد أمين أوفا برصيد 6 أهداف.

محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، فيتو

وبحسب المصدر، فإن فيتوريا أبدى إعجابه الشديد بمهاجم إنبي أحمد أمين أوفا بعد تألقه مع الفريق البترولي في الفترة الماضية، ويدرس منحه الفرصة مع منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، لاسيما أنه يملك بنيان جسماني قوي وطول فارع ويجيد ضربات الرأس، وهو ما يفتقد منتخب مصر حاليا

ومن المقرر، أن يحسم روي فيتوريا قراره النهائي بشان المهاجمين الثلاثة، بناءا على مستوى كل منهم في مباريات فريقه القادمة، وقبل إعلان القائمة المحلية لمنتخب مصر الاسبوع المقبل.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب غينيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار في كوت ديفوار.

محمد حمدي زكي مهاجم أسوان، فيتو

7 محترفين

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، الأحد الماضي، أسماء المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهة غينيا وضمت كل من: محمد صلاح - ومحمود تريزيجيه - وعمر مرموش - وأحمد حجازي - ومصطفى محمد - وأحمد حمدي - وسام مرسي.

أحمد أمين أوفا مهاجم إنبي، فيتو

موعد مباراة مصر وغينيا

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم-كاف - يوم ١٤ يونيو المقبل، موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر حقق الفوز علي غينيا 1-0 بهدف مصطفى محمد في الجولة الأولى للتصفيات في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي يوم 5 يونيو 2022 في الظهور الأول لمدرب الفراعنة السابق إيهاب جلال.

موعد معسكر منتخب مصر

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو من الشهر المقبل، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الخامسة

1- مصر: 9 نقاط

2- غينيا: 9 نقاط

3- مالاوي: 3 نقاط

4- إثيوبيا: 3 نقاط

وسيكون منتخبا مصر وغينيا كل منهما في حاجة إلى نقطة واحدة في هذه المواجهة، لضمان تأهلهما معا إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا القادمة في كوت ديفوار، حيث سيرتفع رصيد كل منهما إلى 10 نقاط .