12 معلومة لا يستغني عنها المستثمرون في سوق المال

البورصة المصرية أو سوق الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة في مصر، وهي شخصية اعتبارية عامة، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث إنها ملك للدولة. ولكنها تدار كأي شركة خاصة.



وتعمل البورصة المصرية على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم (العادية والممتازة)، والسندات (الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة.



وتقوم شركة الوساطة أو الشركة العضو بتداول الأوراق المالية آليًّا لحساب العميل أو المستثمر.

-إعلانات-

إنشاء بورصتي القاهرة والإسكندرية:

أنشئت بورصة الاسكندرية رسميًّا في عام 1888 تلتها بورصة القاهرة في عام 1903 وكلتا البورصتين نشطتا وأصبح لكل منهما كيان مستقل خلال أربيعنيات القرن العشرين.

صنَّفت بورصة الإسكندرية فى المركز الخامس على مستوى العالم. وفي عام 1997 أعاد القرار الجمهورى رقم 51 لسنة 1992 تعريف الهيكل القانوني ككيان واحد بإسم البورصة المصرية وعلى أن يديرها مجلس إدارة واحد.

البورصة المصرية، فيتو

وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق. وتحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.

أنواع الأوراق المالية المتداولة بالبورصة المصرية:

يوجد عدة أنواع من الأوراق المالية يتم التداول عليها بالبورصة المصرية وهي الأسهم (الأسهم العادية والسهم الممتازة) - والسندات (السندات الحكومية وسندات الشركات) وصناديق الاستثمار المغلقة ووثائق صناديق الاستثمار.

كيف يتم تحديد أسعار الأوراق المتداولة بالبورصة المصرية:

يتم تحديد الأسعار طبقًا لنظرية العرض والطلب مثل أي سلع أخرى.

دور شركات الوساطة (شركات السمسرة) أو الشركات الأعضاء:

هي الشركات الأعضاء التي منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة فى الأوراق المالية بالبورصة. وتقوم البورصة بمنح تلك الشركة العضوية بها بعد اجتيازها اختبار نظام تداول البورصة. وتقوم شركات الوساطة بدور الوسيط بين المستثمر والبورصة حيث إنه غير مسموح للمستثمر أن يقوم ببيع أو شراء الأسهم مباشرة بالبورصة، فتقوم الشركة بتنفيذ عمليات البيع والشراء للعميل مقابل عمولة محددة ومتفق عليها. أيضا تقوم شركات السمسرة بإمداد العملاء بالاستشارات والبحوث اللازمة. لمعرفة المزيد عن شركات الوساطة برجاء الرجوع لصفحة شركات الوساطة المالية.

دور شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي

شركة مصر للمقاصة هي شركة خاصة والمساهمين فيها هم البورصة المصرية والبنوك وشركات الوساطة.

البورصة المصرية، فيتو

وتعد شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هي الجهة الوحيدة في مصر المخول لها القيام بعمليات المقاصة والتسوية لعمليات البيع والشراء التي تتم ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وكذا تطبيق نظام الحفظ المركزي في مصر.

ما هي الأسهم المتداولة بالبورصة ؟

هي ورقة مالية تعطي مالكها الحق في جزء من ملكية الشركة حسب نسبة الأسهم التي يمتلكها. فعلى سبيل المثال إذا كان المستثمر يمتلك 1000 سهم في شركة عدد أسهمها مليون سهم، فإنه يمتلك 0.1% من الشركة.

- الطرح العام الأولى:

عندما تقوم الشركة بطرح بعض أسهمها للمرة الأولى للجمهور رغبة منها في زيادة رأس المال فان هذا الطرح يسمى طرح عام.

الطرح الخاص:

تقوم الشركة بطرح أسهمها طرح خاص أو عندما تخص مجموعة من المستثمرين الإستراتيجيين لشراء حصة معينة من الأسهم.

و يحصل المستثمر على توزيعات أو جزء من الأرباح إذا ما حققت الشركة أرباح. كما أنه إذا زادت قيمة الأسهم عن القيمة التي اشترى بها المستثمر يمثل ذلك أرباح رأسمالية للمستثمر. ولكن يجب على المستثمر معرفة بانه فى حالة حدوث خسائر للشركة لن يحصل على توزيعات وستقل قيمة الأسهم عن القيمة التي اشترى بها المستثمر تلك الأسهم وسوف يمثل ذلك خسائر رأسمالية للمستثمر.

ما معنى مضاعف الربحية؟

يمثل السعر السوقي للسهم مقسوم على ربحية السهم. يوضح مضاعف الربحية قابلية المستثمر للدفع مقابل كل جنيه من أرباح الشركة. وترجع أهمية حساب مضاعف الربحية لمقارنة عدة شركات ينتمون إلى نفس القطاع، وللسوق بوجه عام، أو لمقارنة مضاعف ربحية الشركة خلال فترة زمنية معينة.

ما هي السندات؟

السند هو جزء من المديونية تستخدمه الشركات كوسيلة للاقتراض، الدائن هو الذي يشتري السند والمدين هو مصدر أو بائع السند. ويتعهد مصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة أو (كوبون) محدد مسبقا طول مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق. الكتيبات التعليمية -أساسات السندات.

ماذا تعرف عن صندوق الاستثمار؟

صندوق الاستثمار هو محفظة استثمارية كبيرة تتكون من مجموعة مختلفة من الأوراق المالية وتدار هذه المحفظة بواسطة مديرين محترفين لديهم القدرة والإمكانيات اللازمة لإدارة هذه الاستثمارات. وكل مستثمر في صندوق الاستثمار يمتلك نصيبًا على الشيوع في هذا الصندوق يطلق علية وثيقة استثمار،وكل وثيقة تمثل نسبة ملكية في الأوراق المالية التي تكون محفظة الصندوق. وتكون وظيفة مديرو الاستثمار هي انتقاء هذه الأوراق المالية لتكوين المحفظة التي تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية مثل العائد الدوري أو النمو. للمزيد من المعلومات عن صناديق الاستثمار يمكنك الرجوع إلى الكتيبات التعليمية - صناديق الإستثمار.

ما هو الفرق بين صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق الاستثمار المغلقة؟

يوجد نوعان من صناديق الاستثمار هما صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق الاستثمار المغلقة. بالنسبة لصناديق الاستثمار المغلقة فهى وثائق استثمار قابلة للتداول بالبورصة حيث يمكن شرائها أو بيعها عن طريق التداول في البورصة كأي ورقة مالية أخرى أما صناديق الاستثمار المفتوحة فهى وثائق استثمار يتم بيعها للمستثمر بطريقة مباشرة وغير قابلة للتداول في البورصة ويمكن للمستثمر التنازل عنها عن طريق ردها مباشرة إلي مصدر الصندوق فى أوقات محددة فقط.

كيف تستثمر فى البورصة؟

للاستثمار بالبورصة عليك اختيار شركة الوساطة التي عن طريقها ستقوم بعملية التداول. ستقوم شركة الوساطة بتنفيذ الأوامر التي تتلقاها من المستثمر عن طريق نظام التداول الخاص بالبورصة.

كيف تختار شركة الوساطة أو الشركة العضو المناسبة؟

يجب أن يتوافر لدى شركة الوساطة عنصران أساسيان وهما الحفاظ على الخصوصية التامة للعميل وأداء المهام بقدر عالي من الكفاءة. لذلك يجب التدقيق عند اختيار الشركة العضو التي ستوفر القدر الكافي من التفهم لطلبات العميل وتتبنى استراتيجية استثماره.

