الثلاثاء 30 مايو 2023
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رياضة

صراع الهبوط يشعل الجولة الأخيرة في الدوري السعودي

الدوري السعودي، فيتو
الدوري السعودي، فيتو

يختتم دوري روشن السعودي للمحترفين - الدوري السعودي للموسم الحالي 2022-2023 غدا الأربعاء، إذ تتجه الأنظار صوب ملعب الجوهرة المشعة بجدة، لتتويج الاتحاد باللقب الغائب عن خزائنه منذ 14 عاما.

 

صراع الهبوط يشعل الجولة الأخيرة 

وتجرى جميع مباريات الجولة 30 (الأخيرة) من الدوري السعودي، غدا الأربعاء في توقيت واحد وهو التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، نظرا لحساسية المواجهات فيما يتعلق بتفادي الهبوط.

وأصبحت البطاقة الثانية في الهبوط حائرة بين الفيحاء والخليج والعدالة، فيما كانت الأولى من نصيب الباطن رسميا.

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وشهدت تذاكر مواجهة البطل اتحاد جدة الذي حسم اللقب في الجولة الماضية مع ضيفه الطائي إقبالا كبيرا، رغم الشكوى من ارتفاع الأسعار، وتعرض الموقع الإلكتروني المخصص لبيع التذاكر للعطل، نتيجة ضغط الدخول عليه.

وتحظى مباراة الوحدة والفيحاء بأهيمة خاصة في معركة البقاء، حيث ضمن الأول بقاءه بعد الفوز على الطائي في الجولة الماضية، بينما يملك الفيحاء 30 نقطة في المركز 13، ويحتاج إلى نتيجة إيجابية لتأمين تواجده في دوري الأضواء.

ويستضيف العدالة فريق الاتفاق، في مهمة "الأمل الأخير" للهروب من الهبوط، إذ يحتل المركز قبل الأخير ب27 نقطة، ويحتاج إلى الفوز على أمل أن يتعثر الخليج، بالتعادل أو الخسارة.

ويلعب الخليج على أرضه وبين جماهيره مع أبها في مباراة مصيرية، للهروب من الهبوط، إذ يحتل المركز 14 برصيد 28 نقطة، ويحتاج الفوز ليحسم بقاءه دون النظر إلى نتائج الفيحاء أو العدالة.

غياب كريستيانو رونالدو عن الجولة الأخيرة 

أما باقي المباريات فستكون تحصيلية، فيلعب النصر أمام الفتح مع توقعات بغياب كريستيانو رونالدو للراحة، والهلال مع الرائد، والشباب مع ضمك، والتعاون مع الباطن. 

الدوري السعودي، فيتو 

رونالدو يقنع نجم يوفنتوس بالانضمام إلى النصر 

كشفت تقارير صحفية، مفاجأة مدوية بشأن انتقال أحد نجوم فريق يوفنتوس الإيطالي إلى صفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لشبكة "El Futbolero" فإن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يعمل حاليًا على إقناع الدولي الكولومبي خوان كوادرادو، لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي، بالانتقال إلى صفوف نادي النصر، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضحت الصحيفة أن كوادرادو سوف يرحل مجانًا عن صفوف يوفنتوس، بعد انتهاء تعاقده بشكل رسمي مع السيدة العجوز، حيث أنه قريب من الموافقة على عرض النصر المغري. 

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك بعض الإغراءات المقدمة للاعب من جانب إدارة النصر، ومنها منزلًا فخمًا في الرياض، حيث أنها ليست المرة الأولى التي ترغب فيها إدارة العالمي في ضم صاحب 35 عامًا. 

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الدوري السعودي دوري روشن السعودي للمحترفين الاتحاد النصر

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