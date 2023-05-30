رونالدو يختتم موسمه مع النصر السعودي قبل مواجهة الفتح

طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي إجازة بعد تعرضه لشد عضلي في آخر مواجهة أمام الاتفاق، غادر على إثرها من الملعب مستبدلا في الدقيقة 80 ليتاكد غيابه عن النصر في مواجهة نادي الفتح غدا الأربعاء على ملعب أول بارك، ضمن الجولة 30 (الأخيرة) من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وأثبتت الفحوصات الطبية سلامة عضلة اللاعب من التمزق، إلا أنه يرغب في إراحتها، حيث ينتظره مشاركة مع منتخب البرتغال الشهر المقبل.

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ويسافر رونالدو في إجازة قصيرة لبلاده، قبل أن ينضم لمعسكر المنتخب، استعدادا لمواجهتي البوسنة والهرسك وأيسلندا، يومي 17 و20 يونيو المقبل، في تصفيات "يورو 2024".

ومنذ انضمام الدون للنصر في يناير الماضي، لم يغب عن أي مواجهة مع العالمي، حيث شارك في 16 مباراة بالدوري، سجل خلالها 14 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.

وضمن نادي النصر وصافة الدوري، بعد أن حسم الاتحاد اللقب في الجولة قبل الأخيرة، عقب فوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة.

منتخب البرتغال

قائمة منتخب البرتغال بقيادة رونالدو



أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن قائمة فريقه لفترة التوقف الدولي المقبلة خلال شهر يونيو المقبل.

وشهدت اختيارات روبيرتو مارتينيز انضمام كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وجاءت قائمة البرتغال كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: دييجو كوستا - خوسي سا - روي باتريسيو.

الدفاع: أنطونيو سيلفا - دانيلو بيريرا - ديوجو دالوت - إيناسيو - كانسيلو - سيميدو - بيبي - جوريرو - روبن دياز - توتي جوميس.

الوسط: برناردو سيلفا - برونو فيرنانديز - جواو بالينيا - أوتافيو - ريناتو سانشيز - ريكاردو هورتا - روبن نيفيز - فيتينا.

الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا - جونزالو راموس - جواو فيليكس - رافائيل لياو.

مباراتا البرتغال في تصفيات يورو 2024



ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة أيسلندا والبوسنة في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

مسيرة كريستيانو رونالدو الاحترافية



وبدأ رونالدو مسيرته مع سبورتنج لشبونة موسم 2002-2003، وفي الموسم التالي انتقل إلى مانشستر يونايتد، حقق مع لشبونة بطولة السوبر وفي أولى مواسمه مع مانشستر يونايتد فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخرج كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال بدون بطولات للمرة الأولى في موسم 2004-2005، بعدما خسر لقب الدرع الخيرية لصالح آرسنال 3-1، وتفوّق عليه ميلان الإيطالي بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد بمجموع المباراتين، وأنهى مانشستر يونايتد الدوري بالمركز الثالث خلف أرسنال وتشيلسي، وحل وصيفًا بكأس الاتحاد بعدما انهزم أمام آرسنال في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وتوّج رونالدو بـ8 بطولات عقب هذا الموسم حتى انتقل إلى ريال مدريد موسم 2009-2010، لكنه عاد للخروج مجددًا بدون بطولات للمرة الثانية في مسيرته في أولى مواسمه مع العملاق الإسباني.

وكان رونالدو ضمن 8 صفقات أبرمها فلورنتينو بيريز رئيس نادي العاصمة الإسبانية للحد من سيطرة برشلونة وبيب غوارديولا في الموسم السابق.

سجل رونالدو 26 هدفًا خلال 29 مباراة خاضها في الدوري الإسباني بموسمه الأول، لكن فريقه أنهى سباق البطولة خلف برشلونة بثلاث نقاط، وواجه البرتغالي إقصائين محرجين من دوري الأبطال أمام ليون بدور الـ16، ومن الكوركون بكأس الملك في دور الـ32.

وقضى رونالدو أنجح فترات مسيرته مع ريال مدريد بعد هذا الموسم، وفاز بـ16 بطولة مختلفة منها 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل لفريق يوفنتوس.

أمضى رونالدو 3 مواسم مع "البيانكونيري" توّج خلالها جميعها بـ 5 بطولات قبل أن يعلن عن عودة عاطفية لمانشستر يونايتد موسم 2021-2022 لم تكلل بالنجاح وخرج خالي الوفاض للمرة الثالثة في مسيرته، بعد الخروج من أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مع إقصاء الفريق من كأسي الرابطة والاتحاد على يد وست هام وميدلزبره على الترتيب، واحتلاله المركز السادس في الدوري.

وفي الموسم الحالي فسخ رونالدو عقده مع الفريق الإنجليزي في نوفمبر 2022، بعدها ارتدى قميص النصر في الانتقالات الشتوية الماضية، وخسر مع الفريق العاصمي لقب الدوري لصالح الاتحاد بالإضافة إلى خروجه من نصفي نهائي كأس السوبر وكأس الملك ضد الاتحاد والوحدة على الترتيب.