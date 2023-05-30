السودانيون والأفارقة أبرزهم.. إجراءات الحصول على تصريح الإقامة واستخراج شهادة ميلاد للاجئين.. 170 ألف سودانى دخلوا مصر

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فيليبو جراندي المُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك.

كما التقى المفوض السامى لشئون اللاجئين عددا من القيادات الأمنية والحكومية، وسط تساؤلات البعض عن دور مفوضية شئون اللاجئين، هل يستفيد أبناء اللاجئين من التعليم فى مصر،وطريقة استخراج شهادات الميلاد لحديثي الولادة،وتصريح الإقامة في مصر والاوراق المطلوبة وغيرها من التساؤلات تدور فى أذهان بعض المواطنين نجيب عنها فى إطار سلسلة الحلقات التى تنشرها “خدمتك فى فيتو”.

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طريقة استخراج شهادات الميلاد لحديثي الولادة من اللاجئين



ينص قانون الأحوال المدنية المصري على ضرورة تسجيل المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الولادة ويعتبر تسجيل المواليد بمثابة إثبات للشخصية القانونية للطفل، وإثبات للعمر، كما يمكن أن يساعد تسجيل المواليد في منع انعدام الجنسية عن طريق توثيق نسب الطفل إلى والديه وحمل جنسياتهما.

تسجيل الولادة: ويرجى التوجه إلى مكتب الصحة في المنطقة التي تمت فيها الولادة مع إحضار جميع المستندات المطلوبة حتى تتمكن من الحصول على شهادة ميلاد.

المستندات المطلوبة للحصول على شهادة ميلاد مصرية للمولود

وثائق زواج أو طلاق صالحة وموثقة قانونًيا

إشعار الولادة من قبل المستشفى أو أي مرفق طبي

بطاقة تسجيل مفوضية اللاجئين أو جوازات سفر صالحة للأب والأم

شهادة وفاة في حالة وفاة الأب.

استمارة 26 التي يمكن الحصول عليها من أي مكتب سجل مدني

وإذا لم يتم الحصول على شهادة الميلاد في غضون 15 يومًا، يمكن المواطن الذهاب إلى أحد مكاتب السجل المدني بوزارة الداخلية المصرية.

وزير الداخلية يلتقى المُفوض السامى لشئون اللاجئين



طالع المزيد:وزير الداخلية يلتقي المُفوض السامي لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة لتعزيز التعاون المُشترك

تصريح الإقامة في مصر

تسن الدول القوانين لتنظيم قواعد وشروط الاقامة وفى مصر يلتزم كل أجنبي بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يقيمون في جمهورية مصر العربية بالحصول على تصريح إقامة ساري وبدون تصريح إقامة ساري، يكون بذلك مخالفًا لقواعد الإقامة بالبلاد، وهو ما يعاقب عليه القانون.

إجراءات الحصول على تصريح إقامة

يمكن للاجئين وطالبي اللجوء الذين من المقرر أن يجددوا أو يحصلوا على بطاقات المفوضية الخاصة بهم في مكاتب المفوضية وتلقوا رسائل من المفوضية بذلك، الحصول على رقم الإقامة المرجعي الخاص بوزارة الخارجية أثناء مقابلتهم في مكاتب المفوضية والتواصل مباشرة مع مكتب الإقامة بالإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية بالعباسية في الموعد المحدد لهم.



أما اللاجئون وملتمسو اللجوء ذوي البطاقات السارية، فيمكنهم الحصول على رقم الإقامة المرجعي الخاص بوزارة الخارجية وميعاد التقديم من مكاتب كاريتاس مصر بمناطق أكتوبر - مدينة نصر - الاسكندرية - دمياط

ويجب التأكد من سريان بطاقة المفوضية الخاصة بك لمدة لا تقل عن شهر عند ميعادك المحدد أمام كتب الإتصال بالإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية بالعباسية.



في يوم موعدك، يتم التوجه إلى مكتب الإقامة بالعباسية، حيث سيُطلب منك تقديم جميع المستندات اللازمة، بما في ذلك استمارة طلب تصريح الإقامة وجنبًا إلى جنب مع أفراد عائلتك، مع طلب التقاط صورك وبصمات أصابعك وسيتم تحديد موعد لك بعد ذلك لاستلام بطاقة تصريح الإقامة.



ويتم العودة في الموعد المحدد إلى مكتب منح الإقامة في وحدة الإقامة بإدارة الجوازات والهجرة، وستحصل على بطاقة تصريح الإقامة الصادرة عن الحكومة المصرية ويتم إصدار تصريح الإقامة فقط في إدارة الجوازات والهجرة بالعباسية ويجب المواطن الذهاب إلى هناك شخصيًا لاستكمال جميع الإجراءات بغض النظر عن مكان إقامتك في مصر.

طلب الحصول على شهادة ببيانات الإقامة للأجانب



المستندات المطلوبة

نموذج طلب الخدمة

جواز سفر ساري

صورة جواز السفر

توكيل رسمي أو صورة منه

طابع شرطة

رسم تنمية

بيانات عنوان الإقامة

شروط الحصول على الخدمة

إثبات الجنسية

السن: أكبر من 16 سنة

أن يكون مقيمًا في مصر منذ فترة

أن يكون له محل إقامة معروف

ألا يكون محكوما عليه بأي أحكام جنائية

إجراءات الحصول على أقامة من مصلحة الجوازات

التوجه لمصلحة الجوازات وسحب النموذج مجانًا

تحضير المستندات المطلوبة وتقديمها إلى الجهة

دفع رسوم للخزينة وإرفاقها مع الطلب



المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة إقامة

جميع بطاقات تسجيل مفوضية شؤون اللاجئين الخاصة بأفراد الأسرة ومن تعول من المسجلين معك في مصر.

جواز السفر الأصلي لأفراد الأسرة ومن تعول المسجلين معك في مصر.

نسخ من كل من مستند التسجيل الخاص بالمفوضية وجواز / جوازات السفر.

الرقم المرجعي الذي حصلت عليه من مكتب المفوضية.

صورتان شخصيتان بحجم جواز السفر.

رسوم للحصول على بطاقة الإقامة

يتم سداد رسوم استخراج بطاقة تصريح الإقامة 100 جنيه مصري في البنك الموجود في المبنى أثناء تقديم طلبك إلى وحدة الإقامة.

عنوان مبنى وحدة الإقامة بإدارة الجوازات والهجرة



يقع مقر الإدارة بجوار مقر أكاديمية الشرطة القديمة بالعباسية ويسهل الوصول إليها بالمواصلات العامة:

مواصلات الوصول إلى مقر الجوازات والهجرة

للاجئين المقيمين في القاهرة الكبرى

مترو الأنفاق: أقرب محطة إلى المقر الجديد هي محطة العباسية (الخط الأخضر، خط إمبابة – المطار) بعد الخروج من محطة المترو، ستكون الإدارة على بعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام.

للاجئين المقيمين في المحافظات الأخرى



محطة قطار رمسيس: يمكنك استقلال القطار مواصلات النقل العام من أي محافظة إلى محطة رمسيس وعند وصولك إلى المحطة، انتقل إلى محطة مترو الشهداء وانزل في محطة مترو العتبة حيث ستنتقل إلى خط المترو الأخضر (إمبابة – المطار) وتنزل في محطة العباسية. بعد الخروج من محطة المترو، ستكون الإدارة على بعد خمس دقائق سيرًا على الأقدام.

مصر ملاذ آمن للفارين من العنف وتدعو لدعم جهودها



وثمن المفوض السامي للاجئين فيليبو جراندي اليوم الثلاثاء، التزام مصر طويل الأمد بتوفير ملاذ آمن للهاربين من العنف.. مناشدا تقديم الدعم لمصر التي استقبلت مؤخرا أكثر من 170 ألف لاجئ (من أصل 345 ألفا) فروا من السودان، في الوقت الذي كانت مصر تستضيف بالفعل عددا كبيرا من اللاجئين يبلغ حوالى 300 ألف شخص من 55 جنسية.

دخول 170 ألف لاجئ سوداني

وذكرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين - في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن المفوض السامي للاجئين أنهى زيارته التي استمرت ثلاثة أيام الى مصر وأثنى جراندي على التزام مصر وأكد أن الحكومة والهلال الأحمر والشعب المصري كانوا كرماء للغاية في دعم الوافدين.

وشدد على الحاجة الماسة إلى تعبئة المزيد من الموارد لمساعدتهم على الحفاظ على هذا الكرم كما وصفه.. وقال: إن اللاجئين في مصر يمكنهم الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الصحة والتعليم وغيرها، في حين بدأت المنظمة الدولية برنامج المساعدة النقدية الطارئة التابع لها خلال الأسبوع الماضي.

470 مليون دولار دعم للاجئين

وأعلنت المنظمة الدولية أن خطة السودان الإقليمية التي أطلقتها مؤخرا والتي تسعى إلى تعبئة 470.4 مليون دولار لدعم اللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة في مصر وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان، سيتم تخصيص حوالي 25 % منها لمصر لدعم عمل 25 شريكا لمدة ستة أشهر، لافتة إلى ضعف الاستجابة لهذا النداء حتى الآن.

وأشارت المفوضية الأممية إلى لقاء جراندي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تم خلاله مناقشة سبل دعم اللاجئين وتعبئة الموارد للبلدان المضيفة، كما التقى جراندي خلال الزيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

هل يستفيد أبناء اللاجئين من التعليم فى مصر

أكدت مفوضية شؤون اللاجئين يمكن لطفلك الالتحاق بالمدرسة من خلال نظام التعليم الرسمي الذي يشمل المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والدولية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.

التعليم الحكومي متاح حاليًا للاجئين وملتمسي اللجوء السودانيين وجنوب السودانيين واليمنيين والسوريين على قدم المساواة مع المصريين، وتعمل المفوضية مع الحكومة لإدماج جنسيات اللاجئين الأخرى أيضًا.

الحلول إذا واجهت صعوبات تسجيل أطفال في المدارس بسبب تصريح الإقامة

يجب على الأشخاص المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والذين لا يستطيعون تسجيل أطفالهم في المدارس بسبب عدم وجود أي مما يلي: تصريح الإقامة أو بطاقة طالب اللجوء (البطاقة الصفراء) أو جوازات السفر:

الحصول على خطاب مختوم من المدرسة يؤكد وجود مكان للطالب.

مع هذا الخطاب وانتقل إلى القسم التعليمي وختمه.

التوجه إلى إدارة الجوازات والهجرة بالعباسية بالقاهرة وستحصل على رقم يوضح متى تتوقع الحصول على الإقامة.

باستخدام هذا الرقم يتم إعداد نسخة من بطاقة التسجيل الخاصة بك في المفوضية ونسخة من الرسالة التي قدمتها المدرسة والتواصل مع الوزارة للحصول على استثناء حتى يتم منح الإقامة ولتجنب التأخير في إجراءات التسجيل لطفلك، يرجى إكمال إجراءات الإقامة في أقرب وقت ممكن.

شئون اللاجئين دعم مالي للتعليم



تقدم مفوضية شئون اللاجئين فى مصر منحًا تعليمية لطالبي اللجوء واللاجئين في سن المدرسة المسجلين في المدارس العامة والخاصة والمجتمعية من خلال شريكها، هيئة الإغاثة الكاثوليكية وبناءً على معايير معينة وضعتها المفوضية ويعلن عنها في يونيو من كل عام، قد تكون مؤهلًا للحصول على منح تعليمية.

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