السبت 27 مايو 2023
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حوادث

وزير الداخلية يلتقي المُفوض السامي لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة لتعزيز التعاون المُشترك

وزير الداخلية يلتقى
وزير الداخلية يلتقى المُفوض السامى لشئون اللاجئين،فيتو

استقبل اللواء  محمود توفيق وزير الداخلية،  فيليبو جراندى - المُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك.

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ورشة عمل للعاملين في المالية والبنك المركزي لمواجهة مخططات إسقاط الدول (صور)

وأعرب المسئول الأممى عن تقديره لجهود الدولة المصرية والأجهزة الأمنية فى إستقبال اللاجئين وتقديم كافة أُطر الرعاية اللازمة لهم، مُؤكدًا حرص المنظمة الدولية على تعزيز قنوات الإتصال والتعاون مع وزارة الداخلية المصرية.

 

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وزير الداخلية يلتقى المُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة المُفوض السامى لشئون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق  للقاهرة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية وأجهزة وزارة الداخلية على دعم وتعزيز جهود المنظمة والمجتمع الدولى فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

 

وعلى جانب آخر، واصلت أكاديمية الشرطة تنظيم ورشة العمل التدريبية السابعة والعشرين الموجهة للكوادر الإدارية بوزارة المالية والبنك المركزى المصرى وعدد من البنوك المصرية تحت عنوان "دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول".

ورشة عمل الـ 27 للكوادر بوزارة المالية والبنوك المصرية لمواجهة مخططات إسقاط الدول (صور)
ورشة عمل الـ 27 للكوادر بوزارة المالية والبنوك المصرية لمواجهة مخططات إسقاط الدول (صور)
ورشة عمل الـ 27 للكوادر بوزارة المالية والبنوك المصرية لمواجهة مخططات إسقاط الدول (صور)

 ونظمت  أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة ورشة العمل التدريبية السابعة والعشرين الموجهة لعدد من الكوادر الإدارية (بوزارة المالية والبنك المركزى المصرى وعدد من البنوك المصرية) تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفتـــرة مـــــن (21 - 25/5/2023م) والتى شهدت مشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.
  

 

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واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية” - تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة - وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - والإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - وجهود الدولة المصرية فى كافة المجالات العسكرية والأمنية والإقتصادية والإجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدول).
  
 كما يُعد تنظيم هذه الورشة إستمرارًا للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

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أجهزة وزارة الداخلية وزارة الداخلية الم فوض السامى لشئون اللاجئين منظمة الأمم الم تحدة

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